谷歌收购Fitbit再引担忧，欧盟消费者组织发出警告

北京时间5月14日早间消息，据外媒报道，欧洲消费者组织BEUC于周三表示，谷歌斥资21亿美元收购健身追踪器公司Fitbit可能会损害消费者利益、同时阻碍创新。此外，BEUC称这笔交易改变了数字健康市场的游戏规则。

谷歌于去年11月官宣了这笔交易，通过收购Fitbit，谷歌试图在竞争激烈的健身追踪器和智能手表市场上与苹果和三星一较高下。在这一领域，华为和小米也是主要竞争者。

然而，批评人士表示，收购Fitbit将使这家美国科技巨头获得大量的健康数据。这些数据来自于Fitbit的健身追踪器和其他用于监控用户日常步数、卡路里消耗和行驶距离的设备。

BEUC的成员包括来自32个欧洲国家的45个全国性消费者组织。BEUC表示，谷歌的这次收购，标志着少数科技巨头在数字市场又完成了一笔战略交易。

BEUC在一份报告中称：“如果谷歌获得了那些使用Fitbit可穿戴设备产生的消费者数据，包括现在与COVID-19相关的数据，它就能够利用这些数据为自身谋取利益、同时削弱其他公司向消费者推出新产品的能力。"

“这样一来，就可能会损害在线广告、搜索、健康和可穿戴设备等多个市场的创新能力及消费者选择权。因此，谷歌对于Fitbit的收购不仅有可能触及数字市场，还可能触及所有欧洲公民生活、健康和福祉的重要部分。”

谷歌因在网络搜索和安卓智能手机操作系统中滥用市场权力而被欧盟反垄断监管机构罚款逾80亿欧元。谷歌表示，将保证其从可穿戴设备中收集用户数据的透明性。

谷歌表示：“我们永远不会向任何人出售个人信息，Fitbit的健康数据也不会用于谷歌广告。我们会上Fitbit的用户拥有自由选择查看、移动或删除他们私人数据的权力。”