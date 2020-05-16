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2019城镇人均工资出炉：IT行业以161352元位居第一

2020/5/16 16:35:40来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月16日消息 根据国家统计局5月15日公布的数据，2019年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元，比上年增长9.8%；城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增长8.1%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业以161352元位列年均工资最高的行业。

从本次公布的数据来看，2019年我国经济运行总体稳中有进，城镇单位就业人均工资稳步增长，且就业形势保持稳定。较2018年，扣除价格因素外，城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长6.8%，城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长5.2%。

IT行业平均工资位居第一

2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资为90501元，比上年增加8088元。其中，信息传输、软件和信息技术服务业位居第一，人均工资161352元，为全国平均水平的1.78倍；其次为科学研究和技术服务业133459元、金融业131405元，分别为全国平均水平的1.47倍和1.45倍。

2019年城镇私营单位就业人员年平均工资为53604元，比上年增加4029元。其中，信息传输、软件和信息技术服务业85301元，为平均水平的1.59倍；其次为金融业76107元、科学研究和技术服务业67642元，分别为全国平均水平的1.42倍和1.26倍。

东部地区人均工资较高，增速较快

2019年城镇非私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为104069元、81954元、73457元和71721元，比上年分别增长11.7%、8.2%、6.5%和9.6%。

城镇私营单位就业人员年平均工资由高到低依次是东部、西部、中部和东北地区，分别为59471元、46777元、43927元和39861元，比上年分别增长7.7%、6.7%、7.0%和7.5%。

非私营单位采矿业增速较高，私营单位金融业增速较高

IT之家发现，2019年非私营单位人均工资增速最高的三个行业依次为采矿业、卫生和社会工作以及批发和零售业，分别增长11.8%、11.0%和10.5%。而私营单位最高的三个行业依次为金融业、采矿业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，分别增长20.9%、12.7%和12.2%。

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关键词：IT工资

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