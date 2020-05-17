李彦宏董明珠直播竞秀：带知识如何pk带货？

周五晚上8点成为直播界黄金时间档。

周五晚8点，百度创始人李彦宏进行了直播首秀，格力董明珠也开启第三场直播，罗永浩则迎来了第七场直播。

1954年的董明珠、1968年的李彦宏、1972年的罗永浩，三代企业家直播夜撞车，谁才是C位主播？

李彦宏直播首秀926万人围观

大型咨询互动现场

百度创始人李彦宏今天是直播首秀，不同于直播带货，此次李彦宏是搭档樊登读书创始人樊登，畅谈“家书”的话题，通过访谈形式介绍自己看过的好书。直播吸引了926万人参与围观互动。

李彦宏说，百度会有越来越多的直播，直播形式是多与网友进行互动，而不是自己说话。

整个直播过程也很欢乐。

随着两位谈话主题从读书时代、到创业、再到子女教育等的不同，网友在弹幕和留言中的关注点也随之变化。

鉴于李彦宏的学霸和企业家身份，直播现场俨然变身弹幕网友大型高考、创业咨询现场，网友纷纷提问互动。

大家感受一下弹幕网友的关注点：

始于颜值

钦佩于才华

聊到无人驾驶，也坚决不口播“小度智能屏”

百度副总裁沈抖在刚刚举办的万象大会上宣布，2020年，百度将更积极地推进百度直播，要通过直播的实时交互给用户提供有价值的服务。

在沈抖看来，百度做直播的背后逻辑是：百度直播业务相比其它直播非常不同的特点。百度核心能力之一是搜索，用户使用搜索时非常清楚表达了自己的需要，这时候百度要有能力去组织吸引这些非常有针对性的直播和相应的服务来满足用户的清楚需求，而这个是跟其它直播平台所不一样的地方。

“我认为直播和视频是两个媒体形式，直播作为新的媒体形式，可以通过百度平台来表达信息与知识。“李彦宏在直播中表达了自己对百度做直播的想法：“有的用户在百度上搜索一些问题可能不一定马上就能搜到答案，但这样的用户如果被引导至相关的直播间，有专业的人在讲相关内容，他就可以通过互动获取这个问题的答案。我希望是这样，会有越来越多的人来这里直播、互动。”

和带货直播不同，百度李彦宏的这场直播确实只带“知识”，连摆在桌上的百度网红产品“小度智能屏”都吝于给个口播推荐，被弹幕网友评为“对百度产品的推广非常节制”。

不过，李彦宏也强调：“如果将来有人愿意通过百度直播卖货，也是没问题的。”

看来，百度直播带货也是要做的。

董明珠第三场直播 带货7.03亿

为格力线下经销商打样

继4月24日在抖音平台直播首秀、5月10日快手平台直播再秀后，5月15日晚，董明珠的京东直播格力京东自营旗舰店开启人生第三次直播。直播两个多小时后观看人数为643万人。

据京东数据显示，董明珠现身京东直播间到晚上11点20分直播结束，直播间成交额突破了7.03亿元，创下了家电行业直播带货史上最高成交记录。远超在抖音首播的23.25万元的销售额和在快手直播的3.1亿元成交额。

董明珠此次在京东平台携评测人王自如一起直播。在前47分钟，直播以采访对话的形式进行，讲述格力产品背后，关于消费者的故事。随后在王自如等人的带货环节，董明珠也数次现身直播间，向消费者推介格力变频新风空调柜机、格力空气净化器等，京东直播间的价格几乎是半价优惠。

董明珠在直播中称，自己不是在带货，而是在体验。自己是为格力3万多家经销商带头打样，加快他们的步伐，现在格力很多经销商店自己也搞直播，线上销售。

受疫情影响，格力线下门店生意受到冲击，转移线上销售可以说是非常时期是被迫选择，无疑也是顺势而为。

罗永浩第七场直播

带货超30种 辉煌不再

罗永浩昨晚迎来他第七场直播，从罗永浩的带货清单来看，半价商品均为大牌，主要集中在食品类，包括百事可乐、乐视薯片、王老吉凉茶、好丽友派、徐福记沙琪玛、好吃点杏仁饼。还有一款日化商品，多芬沐浴露套装，口红等。一次直播的卖品数量竟然超过30个。

5月15日的直播中，罗永浩变身吃播，不过观众峰值人数31.8万，远不及首次。直播两个小时后，直播间观看人数降为24.2万，而在直播结束之前，直播间观看人数仅剩7万。

4月1日晚8点的罗永浩抖音直播首秀中，三个小时带货支付交易总额1.1亿元，创下抖音直播带货新纪录，引发圈内轰动。

不过此后，辉煌不再。根据第三方平台的监测数据显示，罗永浩最近四场直播的在线观众峰值分别是61.8万、44.3万、30.2万，31.8万，直播间的电商收入分别为3221万、3208万、1793万、2404万元。

整体来看，昨晚三代企业家的直播现场，李彦宏因为是首秀，关注度、热度最高；董明珠关注度略低，但是产品单品价高、带货能力强，销售额破纪录；罗永浩直播关注度热度均已远不及首秀，随着带货直播进入常态化，观众新鲜感退潮，直播数据有递减趋势。

前有薇娅、李佳琦直播改变命运，后有梁建章、罗永浩、董明珠、李彦宏等知名企业家加持直播风口，互联网全网做直播正在进行中。5G时代，直播或许将成为常态。

但是，直播赛道上的各家如何做出差异，做出特色，走出自己的路子，还有待观察。