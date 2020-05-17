日本研发出口罩新材料：比N95更强，洗100次效果不减

从日本东京工业大学剥离出来的创业公司Zetta，开发出一种无纺布纳米纤维材料，即使利用清洁剂手洗100次后，防护能力也不会受到影响，该公司正计划利用这种材料生产口罩。

Z-Mask口罩能过滤小于0.1微米的微粒，小于N95口罩的0.3微米

Zetta将生产和销售能添加到布质口罩上的“滤芯”，它还将与一家厂商合作，生产面向医护人员、防护能力更高的口罩。

Zetta参与了日本政府的一项计划，向医护工作者以及其他新冠易感人群提供必要的防护物资。Zetta将商业化生产其被称作Z-Mask的无纺布纳米纤维。

N95口罩能过滤至少95%空气悬浮微粒，防护小至0.3微米的微粒，N95口罩材料纤维的直径介于3至5微米。Z-Mask纤维直径为0.08至0.4微米（百万分之一米），不及N95口罩材料纤维的十分之一。

利用包括分子引力在内的分子间相互作用力，Z-Mask能阻止小于0.1微米的微粒，例如新冠病毒。

在由日本政府管理的新能源和工业技术开发组织进行的实验中，Z-Mask能阻挡近乎100%大小与新冠病毒相当的微米。

N95口罩通常利用纤维上的静电吸引微粒，连续佩戴数小时后，在佩戴者呼出的湿气影响下，N95口罩的防护能力会下降。通常情况下，医护人员必须每天更换数个N95口罩，这也是N95口罩供应紧张的一个原因。

据Zetta称，由于Z-Mask利用分子引力阻挡病毒，因此，除非纤维断裂，它的防护能力不会降低。在Zetta进行的试验中，即使利用清洁剂手洗100次后，Z-Mask防护能力也不会受到影响。

Zetta称，Z-Mask能“捕捉”病毒微粒，因此洗涤不会清除口罩上的病毒，不过口罩上的病毒也不会感染人体，并在数天内死亡。

无纺布通常利用一种被称之为熔喷法的工艺生产，但这种工艺不利于超细纤维的量产，Zetta对生产工艺进行了改造。Zetta专用设备生产直径小于0.4微米纤维的速度，是传统熔喷法的逾100倍。

Zetta计划最早本月开始销售适用于普通口罩的“滤芯”。

Zetta“滤芯”在网上的价格将约为2500日元（23美元），目前，它位于松山的工厂每个月能生产160万个滤芯。Zetta计划有偿向其他公司转让生产设备和技术。

Zetta还计划向日本口罩厂商销售Z-Mask纤维，为医护人员生产可重复使用的口罩。