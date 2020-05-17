2020 年中国移动“查网龄”活动来了：50G 畅玩流量包，钻石勋章宽带提速至 1000 M

IT之家5月17日消息 今年，中国移动“查网龄”活动又来了，不过这次移动的用户们除了能领取流量，还能获得更多的权益，享受超多服务！

5月17日-6月30日，中国移动特别推出全新升级的“查网龄，领勋章，享五大权益服务活动”，用尊崇礼遇，为用户带来更多福利权益。

IT之家获悉，参与活动的用户，根据不同的在网网龄，可领取对应的荣誉勋章，网龄20年以上的为钻石勋章，网龄10-20年为金质勋章，网龄10年以下的为银质勋章。最重要的是领取到的勋章，还可以兑换移动特别推出的五大权益服务。

权益一、5G畅玩服务

用户可获得咪咕畅玩包+50G畅玩定向流量，咪咕畅玩包内含有咪咕视频、咪咕音乐、咪咕游戏、VR四种权益，好玩好用，承包用户的精彩生活。另外，在5G网络服务上，钻石勋章、金质勋章、银质勋章用户还分别享有最高速率为1Gbps、500Mbps和300Mbps的网络服务。

权益二、宽带畅享服务

在宽带权益上，钻石、金质、银质勋章用户将分别获得最高提速至1000M、500M、200M的服务。

权益三、亲情畅聊服务

所有勋章用户皆可享有全国亲情网3个移动号码互打免费服务（不含主号），联系亲情，随意畅聊。

权益四、全球通尊享服务

所有勋章用户可体验全球通尊享服务，钻石勋章用户享全球通白金卡品牌权益+和彩云尊享会员；金质勋章用户享5天国际漫游流量包（90天有效）+和彩云超级会员；银质勋章用户享3天国际漫游流量包（90天有效）+和彩云普通会员。全球通白金卡中含有7天国漫流量包、优惠购机权益、生日当日基础通信免单、积分回馈、全球通星动日权益、全球通大讲堂权益，丰富多彩，尽享尊贵礼遇。

权益五、权益惠享服务

7月31日前，在权益超市中，勋章客户可享最低至5折的专属优惠价格，共有17款头部会员权益参与促销，涵盖视频、音乐、阅读等各个方面。

想要快速参与活动么？都在图里了！