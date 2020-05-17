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爱奇艺视频正式支持 AV1 格式，首批电影已上线

2020/5/17 14:25:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月17日消息 近日，爱奇艺在电脑浏览器端（PC web端）、安卓移动端上线 AV1 视频编码格式（Alliance for Open Media Video 1)。AV1 能够在保证视频画面质量的同时，再降低视频大小约20%，进而节省20%的带宽。对于用户来说，这意味着可以用更少的流量观看更高画质的视频目前，首批应用 AV1 的电影已经在爱奇艺上线，用户可以在电脑浏览器端和安卓移动端观看。

IT之家此前报道，AV1 是新一代开源视频编码格式，旨在以更少的带宽传输高品质的视频内容。AV1由包括谷歌、Facebook、亚马逊、英特尔、Netflix、苹果等多家企业组成的AOM联盟（Alliance for Open Media）制定，联盟致力于推动超高画质、节约流量的技术发展和用户体验提升。

为了进一步提高编码效率，爱奇艺基于AV1标准独立自主研发出QAV1编码器，极大缓解了AV1计算复杂度高、编码时间长的问题，进而加速AV1应用效率。测试显示，与目前最流行的编码器X265相比，QAV1编码器可以节省40%以上码率，进而可以减小将近一半的带宽；在同等的压缩率下，QAV1编码器比由Netflix与英特尔联合推出的开源编码器SVT-AV1快5倍左右。借助QAV1编码器，AV1视频播放会更加流畅，同时帮助用户节省大量流量。

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关键词：爱奇艺AV1视频

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