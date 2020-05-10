MPEG-5 EVC 视频编码标准获得批准，华为高通三星率先支持

IT之家5月10日消息 编解码器在视频制作和交付中发挥着至关重要的作用，其代表着更高的效率和成本效益的选择，涉及到可用性、许可和使用费问题。

预计仅在2020年，MPEG就会以VVC/H.266，MPEG-5第1部分“基本视频编码”（EVC）和MPEG-5第2部分“低复杂度增强视频编码”（LCEVC）的形式发布前所未有的3个标准。这些将与其他高级编解码器一起使用，包括市场上用于各种应用的HEVC，VP9和AV1。

近期，MPEG宣布了第一个里程碑，宣布EVC（也称为ISO/IEC 23094-1标准）完成，因此EVC已被提升为最终国际标准（FDIS）状态。华为、高通、三星等企业牵头制定，并且将获得首批支持。

MPEG-5 EVC定义了两个单独的配置模式：“基线配置模式”和“主配置模式”，第一个仅包含20年以上或可以免费在标准中使用的技术。第二个添加了少量其他工具，可以彻底禁用每个工具，也可以分别切换到相应的基准工具。

IT之家根据MPEG获悉，与现有的视频编码标准相比，EVC标准提供了更高的压缩效率。MPEG-5 EVC在主模式下拥有和H.265相同的视频质量，但平均比特率降低26%；基线模式相较于H.264，平均比特率降低31%，解码时间减少60%。并且基于该标准的所有贡献者声明，这些声明承诺在FDIS发布日后不迟于两年内宣布其MPEG-5 EVC标准的许可条款。

其他重要成果包括低复杂度增强视频编码（LCEVC）达到国际标准（DIS）草案的状态，这意味着技术工作已经完成，格式已被冻结。

LCEVC是与编解码器无关的工具，可以显著提高任何视频编解码器（包括现有AVC/h.264，HEVC，VP9和新兴AV1，EVC，VVC）的压缩效率，同时降低编码和维护的处理要求与增强编解码器的解码器生态系统的兼容性。