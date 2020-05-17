YouTube更改“HD”定义，1080p及以上才是高清

IT之家5月17日消息 YouTube现已将停止将720p划分为“HD”之列，只有1080p及以上才是高清视频。

如上图所示，在YouTube的画质选项中，720p已经没有了HD的标志，只有1080p和1440p被标为HD，2160p被标为4K。

目前尚不清楚YouTube为何突然做出这个决定。

IT之家注意到，在国内的视频网站中，720p仍被认为是在高清之上，有的平台称之为“超清”。