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YouTube更改“HD”定义，1080p及以上才是高清

2020/5/17 19:57:02来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月17日消息 YouTube现已将停止将720p划分为“HD”之列，只有1080p及以上才是高清视频。

如上图所示，在YouTube的画质选项中，720p已经没有了HD的标志，只有1080p和1440p被标为HD，2160p被标为4K

目前尚不清楚YouTube为何突然做出这个决定。

IT之家注意到，在国内的视频网站中，720p仍被认为是在高清之上，有的平台称之为“超清”。

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关键词：YouTube超清

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