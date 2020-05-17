官方确认：realme手表、电视即将发布

IT之家5月17日消息 来自91mobiles的消息，realme印度首席执行官Madhav Sheth在推特上证实，realme Watch和realme TV将于5月25日在印度推出。

预热海报中，显示realme Watch将具有类似于Apple Watch的正方形显示屏，而realme TV 应该具有多种尺寸，包括本周早些时候IT之家曾报道过的43英寸型号。

据了解，realme TV有望运行 Android TV OS，并将预装Netflix App。同一天，realme还将在中国开启新品发布会，将推出8种新品，包括realme X50 Pro玩家版。

据外媒报道，realme手表搭载 1.4英寸触摸屏，分辨率为320 X 320像素。表身右侧有一个按钮，可用于导航和锁定/解锁。

该手表内置了160mAh电池，一次充电可持续7天，并具有24小时心率监测功能。

至于realme TV，预计它将支持流行的OTT应用程序，例如Prime Video，Hotstar，Zee5等。电视还将具有用于免提语音控制的Google助手。除了43英寸型号，realme TV将提供32英寸型号和55英寸高端QLED型号。