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GitHub 上 EdXposed 框架遭恶意代码攻击，安卓手机数据被清除

2020/5/18 9:35:55来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月18日消息 大家也许都知道Xposed框架神器，比如可以实现QQ抢红包，微信抢红包，防止消息撤回等功能，但也有被官方封号的危险。Xposed也是Android系统获取root后必装的东西。而Edxposed框架类似Xposed，全称 Elder driver Xposed Framework。

5月16日晚，EdXposed官方发布了最高级别警告：请不要安装任何非release版本的EdXposed，建议不要当天更新任何版本的EdXposed。

据IT之家获悉，EdXposed的master分支此前被提交了清空/data/media的恶意代码，且已通过CI自动编译并下发到Canary频道。

Github commit记录：https://github.com/ElderDrivers/EdXposed/commit/6ae9bc8e41dfc647768a5e4ca3e6fa81f2e5809

CI记录：https://ci.appveyor.com/project/ElderDrivers/edxposed/builds/32916959

根据记录的事件过程显示，当天先后有三人利用EdXposed Auto Update Channel Server和AppVeyor CI的漏洞和GitHub Pull Requests功能向EdXposed开源仓库中提交恶意代码。

目前已关闭EdXposed Manager中的Canary通道的显示及分发，将在后续修复后重新开放。

后续有相关开发者BlueJett出面道歉。

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关键词：框架安卓手机

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