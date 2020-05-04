四年前 Win10 Mobile 为何放弃安卓子系统？微软工程师揭晓秘密

IT之家5月4日消息 当微软最终放弃与Linux的斗争并将其视为工具而非敌人时，微软彻底走上了变革之路。

有趣的是，这项技术的争议源远不止于此。在安卓子系统移植项目Project Astoria中，微软试图通过引入Android应用程序的支持来使Windows 10 Mobile手机保持活力。

IT之家获悉，Project Astoria技术最初于2015年4月测试泄露，然后在Build 2015上得到了证实，该技术模拟了Android syscall系统调用原理，将其转换为Windows Phone API调用，并且效果出奇。

2016年，微软确认不再开发Project Astoria安卓应用移植项目，Windows团队Kevin Gallo提供了以下原因：

“我们收到了很多反馈，认为没有必要使用两种Bridge技术将代码从移动操作系统带到Windows，并且它们之间的选择可能会造成混淆。我们仔细考虑了这些反馈，并决定将精力集中在 Windows Bridge for iOS上，并使其成为将移动代码引入所有Windows 10设备（包括Xbox和PC）的唯一Bridge选项。对于那些花时间研究Android Bridge的开发人员，强烈建议你将 Windows Bridge for iOS 和Xamarin作为出色的解决方案。”

不过，后来，Windows Bridge for iOS也没什么用，因为这会要求开发人员为Windows Phone重新编译其应用程序，而不仅仅是在系统上运行Android二进制文件。

但令人惊讶的是，被取消的Project Astoria项目也进行了更大更好的开发，API转换技术被用于Windows Subsystem for Linux（Windows Linux子系统）第一个版本（WSL 2直接使用了Linux内核）。