联发科天玑820处理器正式发布，采用7nm工艺，号称同级最强

IT之家5月18日消息 今天下午联发科正式发布了天玑820处理器，采用7nm工艺，定位中高端芯片，对标产品是骁龙765等处理器，号称“性能超越，同级最强”。

天玑820处理器采用了四大核加四小核架构，大核为四颗 2.6Hz 的 A76 核心，小核采用 A55核心，官方称其单核得分相比高通 765G 提升 7%，多核达到了37%，安兔兔跑分超41万。

天玑820处理器采用Mali-G57 MC5 GPU，与天玑1000+相同的Valhall架构，同时配合HyperEngine 2.0游戏引擎，提升游戏性能。

官方称，天玑820处理器采用了天玑 1000+ 同款 APU 架构，独立AI处理器APU3.0，苏黎世跑分是骁龙 765G 的 300%，4核架构提升人脸识别、图像优化，更让AI视频玩法更丰富。

IT之家了解到，天玑820号称搭载全球最先进M70 5G基带，支持NSA/SA、5G+5G双卡双待、支持5G双载波聚合、搭载独家UltraSave 5G省电技术。联发科表示天玑 820 的 5G 功耗相比 765G 更低，同时速度更快延迟更小。

此外，天玑820支持MediaTek Imagiq 5.0图像处理技术，采用4核HDR-ISP，最高支持8000万像素多摄像头组合，可拍摄多帧4K HDR视频。天玑820搭载独家MediaTek MiraVision画质引擎，最高支持120Hz屏幕刷新率，支持HDR10+。