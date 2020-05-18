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卢伟冰：Redmi 10X将全球首发天玑820 5G处理器

2020/5/18 15:03:40来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月18日消息 今天下午联发科正式发布了天玑820处理器，并且邀请了小米集团副总裁、中国区总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰站台，卢伟冰透露，即将发布的Redmi 10X将全球首发天玑820处理器，安兔兔跑分超40万。

天玑820处理器采用7nm工艺，四大核加四小核架构，大核为四颗 2.6Hz 的 A76 核心，小核采用 A55核心，官方称其单核得分相比高通 765G 提升 7%，多核达到了37%。天玑820处理器采用Mali-G57 MC5 GPU，与天玑1000+相同的Valhall架构。

天玑820处理器采用了天玑 1000+ 同款 APU 架构，独立AI处理器APU3.0，苏黎世跑分是骁龙 765G 的 300%，4核架构提升人脸识别、图像优化，更让AI视频玩法更丰富。

IT之家了解到，天玑820号称搭载全球最先进M70 5G基带，支持NSA/SA、5G+5G双卡双待、支持5G双载波聚合、搭载独家UltraSave 5G省电技术。联发科表示天玑 820 的 5G 功耗相比 765G 更低，同时速度更快延迟更小。

此外，天玑820支持MediaTek Imagiq 5.0图像处理技术，采用4核HDR-ISP，最高支持8000万像素多摄像头组合，可拍摄多帧4K HDR视频。天玑820搭载独家MediaTek MiraVision画质引擎，最高支持120Hz屏幕刷新率，支持HDR10+。

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关键词：Redmi 10X天玑820

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