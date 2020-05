IT之家5月18日消息 根据外媒Tweaktown的报道,Epic Games公司的首席技术官Kim Libreri在接受采访时表示,虚幻5引擎演示demo可以在搭载GeForce RTX 2070 Super的现代PC上运行,而且运行效果“相当好”。

不久前,Epic公布了虚幻5在PlayStation 5上的实时运行demo。PS5采用AMD定制的APU,计算能力为每秒10.28万亿次浮点运算,并搭配了一个高速的NVMe SSD。RTX 2070 Super具有每秒9万亿次的运算能力,因此演示demo将在该GPU上“运行得相当好”。

“Lumen in the Land of Nanite”演示视频:

IT之家了解到,虚幻引擎5将在2021年早些时候发布预览版,并在2021年晚些时候发布完整版。它将支持次世代主机、现世代主机、PC、Mac、iOS和Android平台。官方称,正在设计向前兼容的功能,以便大家先在UE4中开始次世代开发,并在恰当的时机将项目迁移到UE5。

