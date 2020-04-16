3A大作通吃！雷神911Pro晖金2代RTX 2070 SUPER版评测

此前雷神推出911 Pro晖金2代新品，IT之家推出过相应的评测文章，随着RTX 2070 SUPER 移动版的解禁，IT之家通过雷神911 Pro晖金2代RTX 2070 SUPER版，对英伟达GeForce RTX 2070 SUPER移动版产品进行游戏方面的专门体验，一起来看一下吧。



理论测试

英伟达GeForce RTX SUPER移动版显卡主要面向游戏用户和创意人士所推出，它在原有桌面版的RTX SUPER显卡上进行调整，另外针对功耗和续航进行了一些改进，要知道这些在桌面产品上动辄几百瓦功率的猛兽，想要塞到小小的笔记本里功耗控制就是最大的问题了，因此移动版的RTX SUPER显卡会与桌面版的略有不同。

此次雷神911 Pro晖金2代采用的GeForce RTX 2070 SUPER移动版显卡基于英伟达图灵架构，它拥有2560个CUDA核，Boost频率1380MHz，显存为8GB GDDR6，显存频率为1750MHz，显存位宽为256 bit，显存带宽达到448GB/s。TGP在80-115W之间。

相比于RTX 2070，RTX 2070 SUPER显卡的CUDA核暴增到了2560个，因此在实际性能表现上也有实质性的提升。

接下来，我们对RTX 2070 SUPER移动版显卡进行3DMark跑分，跑分结果如下：

Fire Strike：17914

Fire Strike Extreme：9144

Fire Strike Ultra：4700

Time Spy：7615

Time Spy Extreme：3590

Port Royal：4570

为了更直观的对比，我们以雷神911 Pro晖金2代RTX 2070版3DMark跑分数据作为对比，这两款设备均使用英特尔十代酷睿i7-10750H，所以在跑分数据上更为精准。相比于RTX 2070，RTX 2070 SUPER整体有一个7%上下的性能提升。下面我们再来通过几款常见的游戏展示RTX 2070 SUPER移动版显卡的性能表现。

游戏体验

古墓丽影：暗影

作为首批支持光追的3A大作，《古墓丽影：暗影》针对游戏的显示效果表现内置了图像跑分工具，适合对显卡和处理器进行跑分对比，我们将画面分辨率调为1080P，画质调到预设的最高画质，分别对光追、DLSS两项功能进行对比，得到以下性能测试结果：

DLSS ON/RT OFF：93帧

DLSS OFF/RT OFF：87帧

DLSS ON/RT ON：64帧

DLSS OFF/RT ON：58帧

我们挑选出DLSS开启情况下，光追开启和光追关闭情况下的帧率数据与RTX 2070对比，在光追关闭情况下，RTX 2070 SUPER提升有6帧，在光追开启情况下，RTX 2070 SUPER提升有7帧，显然DLSS 技术对光追情况下画面提升幅度更大。

《刺客信条：奥德赛》

《刺客信条：奥德赛》这款游戏对显卡要求较高，好在图形优化不错，画质调整为预设极高，关闭垂直同步。由于《刺客信条：奥德赛》基准测试结果中的最低帧与实际游戏中表现差距较大，没有太多参考价值，所以本次测试仅取平均帧数作为结果。

英伟达GeForce RTX 2070 SUPER在1080P分辨率下，平均帧率为57帧，高于桌面版RTX 2060 SUPER水平。

《孤岛惊魂5》

接下来，我们再来看远哭5，在1080P极高和高画质情况下，RTX 2070 SUPER平均帧率分别为86帧和97帧，同样也是超过桌面版RTX 2060 SUPER水准。

综合三款主流的3A大作我们发现，移动版的RTX 2070 SUPER性能表现不错，配合雷神911 PRO晖金2代144Hz刷新率显示屏，还可以有效避免高帧数带来的画面撕裂问题，整体的游戏体验极佳。常见的电竞游戏对于它来讲已经没有什么压力，这几款单机大作，这张移动版的RTX 2070 SUPER显卡也都可以很好的应对，对于显卡本身，游戏测试的结果可以说非常让人满意了，对于很大一部分用户和玩家来说，足以满足日常游戏需求。

总结

雷神911 Pro晖金2代作为首批搭载英伟达GeForce RTX 2070 SUPER移动版显卡的游戏本产品，我们看到这款面向游戏本的产品实际表现还是非常不错的，在大型的3A游戏上，相比于移动版的RTX 2070有着较为明显的提升，这很大程度上取决于CUDA核数量的提升。

相较于其他游戏本厚重的外观，雷神911Pro晖金2代整体非常轻薄，时尚且硬朗，适合专注于游戏体验和移动性能并存的专业玩家。对于想要更新手头设备的玩家来讲，雷神911Pro晖金2代绝对是游戏的好伴侣。