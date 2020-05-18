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索尼 Xperia 1 Ⅱ 将于 5 月 22 日在日本首销，约8900元

2020/5/18 18:19:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月18日消息 根据xperiablog的消息， 日本运营商KDDI宣布，将在2020年5月22日推出Xperia 1 Ⅱ(SOG01)，售价为13.36万日元，约合人民币8900元。外媒还表示，其他市场可能会在6月份开始上架Xperia 1 Ⅱ手机。

IT之家了解到，Xperia 1 Ⅱ搭载了一个16mm焦段1200万像素的相机，f/2.2光圈；一个70mm1200万像素传感器，f/2.4光圈；一个24mm1200万像素传感器，f/1.7光圈；最后是一个3D iToF。相机模组结合了索尼的Exmor RS传感器和BIONZ处理器技术，还有Zeiss的光学技术。

配置方面，Xperia 1 Ⅱ搭载了6.5英寸的HDR OLED屏，3,840 x 1,644 分辨率，643ppi，等效90Hz ，比例还是21:9，覆盖大猩猩6代玻璃。Xperia 1 Ⅱ搭载了骁龙865 处理器，8GB内存，256GB 闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为4,000mAh，支持21W USB-PD 充电，和15W 无线充电。机身的尺寸为166 x 72 x 7.9mm，重量为181g，有黑色和紫色和白色可选。

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关键词：索尼Xperia I

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