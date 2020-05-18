5G SA核心网，真香！

自从国家提出要大力推进“新基建”之后，国内的5G网络建设速度明显加快了。

运营商们的5G建设资金在源源不断地投入，关于5G的项目招标也在密集进行之中。我们经常可以看到关于招标的新闻见诸报端。

今年以来运营商5G的几次重要集采

事实上，这些新闻也是一个重要的信号。它标志着我们的5G网络建设工作已经进入到一个新的阶段。

从去年6月国内5G商用牌照正式发放，到今年3月国家提出“新基建”，算是第一阶段。

这一阶段，运营商的建设重点主要集中于5G无线接入网室外宏站方向。

根据最新数据，国内5G基站数量已经达到24万个

除了接入网之外，运营商还在这一阶段加紧对5G承载网和5G核心网的方案进行论证，并且推动产业链的发展和成熟。

如今，全国5G基站数量初具规模，技术方案基本论证完毕，产业链也日益成熟，刚好借助“新基建”的机遇，开启第二阶段的5G网络建设工作。

第二阶段的建设重点，除了5G接入网的深入推进（宏站深度覆盖+室分）之外，重点是建设5G承载网和核心网。也就是说，5G SA组网的建设，正式启动。

大家应该还记得，在去年年底的时候，围绕SA和NSA，曾经引发了一场全国范围的大论战。

当时的争论焦点，主要集中在5G手机的模式支持上，很多人认为，仅支持NSA组网的手机，并不是真正的5G手机。随着时间的推移，大部分5G手机芯片都开始同时支持SA和NSA，争论也随之平息。

通过那场争论，很多人认识了SA和NSA。

根据3GPP标准组织的定义，5G分为非独立组网（Non-Standalone，NSA）和独立组网（Standalone，SA）两种模式。

NSA，是指无线侧4G基站和5G基站并存，核心网采用4G核心网或5G核心网的组网架构。而SA，是指无线侧采用5G基站，核心网采用5G核心网的组网架构。

NSA主要是作为一种过渡型网络架构而存在，它可以充分利用已有的4G网络资源。而SA架构，毫无疑问是5G网络演进的终极目标。

NSA和SA最大的区别，就在于核心网是不是5G核心网。那么，5G核心网到底有什么特别之处呢？

必须要说，5G核心网相比4G核心网，变化是颠覆性的。从硬件平台到软件架构，全部发生了根本性的变化。

硬件平台上，5G核心网采用了NFV虚拟化技术，使用x86通用硬件平台替换了以往的设备商自研专用平台，实现了云化。硬件资金投入更低，网络运维更加简单高效。

IT业界通用硬件

软件架构上，5G核心网引入了SBA微服务架构，将业务进一步细化，部署起来更加灵活、敏捷。

这些变化，使得5G核心网可以更高效地创建“网络切片”。

网络切片通过灵活的网络资源组合，为不同行业的5G用例保障不同的QoS（服务质量），满足不同用户场景的需求。

和4G主要服务于消费互联网不同，5G网络80%的应用场景在产业互联网上。5G高速率、低时延、高可靠性、海量连接的特点，将为各个行业提供多样化的业务用例。

例如工业互联网、智慧交通、智慧农业、智慧物流、智慧安防等领域，可以利用5G带来的连接能力，配合云计算、大数据和人工智能技术，加速实现数字化转型，从而开拓巨大的价值增长空间。

除了网络切片之外，5G还为MEC移动边缘计算提供了很好的成长土壤。

5G核心网的用户面和控制面彻底分离，UPF（用户面功能）实现下沉和分布式部署。这就是为了更好地集成MEC（移动边缘计算）。

红色虚线内为5G核心网

在MEC的协助下，内容和服务将从互联网走进移动内网，更接近用户侧，从而减少网络传输时延，并减轻核心网和骨干传输网络负担，可实现工业自动控制、远程控制、AR/VR等低时延、大带宽5G应用。

MEC与5G核心网

在安全构架上，5G核心网也比4G EPC更有优势。5G核心网具有更强的加密算法，更安全的隐私加密，更安全的网间互联和更安全的用户数据，可全面实现网络安全防护。

总而言之，如果没有5G核心网，就不能实现端到端的网络切片，也不能完美部署MEC移动边缘计算。5G的低时延、高可靠以及灵活部署能力，都会大打折扣。这样的5G，是不能称之为“真·5G”的。

一旦5G核心网建设完成，就意味着铺平了通往5G SA组网的道路。随着承载网改造的同步推进，越来越多的站点将完成从NSA向SA的切换，可以提供真正的5G覆盖。

到那个时候，端到端网络切片得以实现，包括工业互联网、车联网、智慧城市、智慧农业等在内的5G应用场景可以完美落地。对于运营商来说，广阔的2B市场大门就算是真正打开了。运营商所期望的新业务增长点，也极有可能会出现。

核心网向5G切换之后，因为采用虚拟化平台，具备弹性伸缩、资源灵活调度的特点，也将给运营商的网络运维带来极大的便利，可以提高资源的利用率，大幅降低维护成本。

正因为有着诸多的好处，运营商们早早就启动了5G核心网的建设规划。早在去年，就联合设备商进行了5G SA核心网的测试和试点。今年，随着测试完满成功，运营商纷纷启动了正式招标。

最具代表性的招标项目之一，就是中国三大运营商2020年4月份启动的5G SA核心网新建设备集中采购项目，以满足相关5G业务需求。

中国移动集采内容为全国8大区/31省公司新建5G SA核心网网元（NRF、NSSF、UDM/UDR、PCF/UDR、SMSF、CHF、AMF、SMF、UPF）、NFV虚拟化平台设备（虚拟层软件、SDN系统、NFVO+，以及系统集成）。该项目建成后，将成全球最大的5G SA核心网商用网络。

中国电信的集采，是对全国31省市的5G核心网主设备进行集中招标，满足相关5G业务需求。

中国联通同样是31个省5GC同类设备集采，产品包含网元AMF、UDM、SMF、UPF、PCF、NRF、NSSF、NEF、BSF、SMSF、4/5G互操作相关网元升级以及其他现网网元改造等，支持用户规模约7000万。

根据已经出炉的三大项目招标结果显示，华为和中兴通讯获得大部分集采份额。值得关注的是，中兴通讯的份额大幅提升。

据了解，中国移动将于2020年6月实现首批数十个城市的5G SA组网商用。中国电信和中国联通也早已表示将加快5G SA的目标架构建设，尽快实现商用。

也就是说，到了下半年，国内5G将实现真正的all ready，迎来5G独立组网的商用时代。5G产业互联网的商用大幕将徐徐开启，我们也将见证5G真正的实力和价值！