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罗技推出新款安全摄像头：1080p视频拍摄，支持苹果HomeKit

2020/5/18 21:56:34来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月18日消息 罗技于今日推出最新款圆形家庭安全摄像头CIRCLE VIEW，是Circle 2的继任者，支持苹果HomeKit智能家居平台。

罗技这款圆形摄像头可提供1080p视频拍摄，且具有 180 度广角，与现有的圆形摄像头一样，配备红外夜视摄像头，可在黑暗环境中录制，可保证 15 英尺（约4.57米）外的全场清晰可见能力。

IT之家了解到，该款圆形摄像头设计类似于Circle2，但它是由黑色的铝制造而成，且不再单纯提供电池充电版本，而是换为有线电源版可供选择。该款摄像头可以上下倾斜，当需要保证某些隐私或事物绝对不被能泄露时，它可以放置在架子上或安装在墙上，并且它有一个防风防雨的遮罩体，所以可在室外使用。它还有一个麦克风和扬声器，可用于在Logitech Circle应用程序中进行双向通信。

其作为苹果HomeKit平台的安全设备，不需要依赖于罗技的云服务。录制的视频素材被加密并存储在iCloud中。此服务需要高级的iCloud服务，故存储在云中的视频并不计入用户的 iCloud 存储总量。存储的视频可以从iPhone、iPad和Mac上的"家庭"应用中的Circle摄像头观看。解锁全部功能只需要一个苹果家庭中心。

IT之家了解到，CIRCLE VIEW当前售价159.99美元，可从罗技网站或苹果在线商店处购买

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关键词：罗技摄像头

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