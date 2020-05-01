树莓派推出1230万像素摄像头，售价50美元

IT之家5月1日消息 根据树莓派官网的消息，树莓派发布了一款1230万像素的摄像头，售价50美元，还有一系列可更换镜头，起价25美元。

IT之家了解到，新款的树莓派摄像头搭载了1230万像素索尼IMX477传感器，拥有1.55μm×1.55μm像素尺寸，支持C和CS卡口的镜头，摄像头集成调焦环，可安装三脚架。镜头方面，树莓派官方批准经销商提供两个选项：6mm焦距的C卡口镜头，售价25美元，另一个16mm焦距的C卡口镜头售价50美元。