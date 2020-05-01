内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

树莓派推出1230万像素摄像头，售价50美元

2020/5/1 21:33:54来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月1日消息 根据树莓派官网的消息，树莓派发布了一款1230万像素的摄像头，售价50美元，还有一系列可更换镜头，起价25美元。

IT之家了解到，新款的树莓派摄像头搭载了1230万像素索尼IMX477传感器，拥有1.55μm×1.55μm像素尺寸，支持C和CS卡口的镜头，摄像头集成调焦环，可安装三脚架。镜头方面，树莓派官方批准经销商提供两个选项：6mm焦距的C卡口镜头，售价25美元，另一个16mm焦距的C卡口镜头售价50美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：树莓派摄像头

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    