苹果拒绝帮助后，消息称FBI已破解佛州大规模枪击案凶手的iPhone

IT之家5月18日消息 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，FBI已经设法解锁了两部受密码保护的iPhone手机中的至少一部，这两部手机的主人是去年12月在佛罗里达州海军航空站发生的大规模枪击案的肇事者Mohammed Saeed Alshamrani。

苹果公司向FBI提供了属于Alshamrani的iCloud数据，但拒绝协助调查人员获取iPhone的访问权限。在今年早些时候的一份声明中，该公司表示，虽然对海军航空站发生的恐怖袭击事件“深感痛心”，但在iOS系统中制造后门会对国家安全构成威胁。

苹果称，“我们一直以来都认为，没有什么后门只是为了好人而存在。后门也可以被那些威胁到我们国家安全和客户数据安全的人利用。今天，执法部门能接触到的数据比历史上任何时候都多，所以美国人不必在削弱加密和解决调查之间做出选择。我们强烈认为，加密对保护我们的国家和用户的数据至关重要。”

据《纽约时报》报道，Alshamrani拥有一部iPhone 7和一部iPhone 5。

IT之家了解到，2016年，苹果公司也面临着类似的情况，当时美国联邦法官命令该公司帮助FBI解锁一部由2015年12月加州圣贝纳迪诺袭击案枪手之一Syed Farook拥有的iPhone。苹果公司反对这一命令，指出这将开创一个“危险的先例”。在那起事件中，FBI也找到了破解iPhone的方法，尽管该方法从未公开披露。

上周，漏洞获取平台Zerodium宣布，由于提交的漏洞数量较多，将在几个月内不再购买任何iOS漏洞，并指出至少有几个持续存在的安全漏洞影响到所有iPhone和iPad。“让我们希望iOS 14会更好，”Zerodium首席执行官Chaouki Bekrar表示。