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荣耀 30/Pro 流光幻镜版今日开售：24 期免息，2989 元起

2020/5/19 6:56:01来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月19日消息 荣耀30系列流光幻镜配色今日上午将正式开售，支持24期免息，售价2989元起

荣耀30系列手机搭载麒麟985芯片，采用6.53英寸OLED屏幕，配备4000万超感光主摄+50倍潜望式超稳长焦镜头+800万广角+200万微距镜头，支持屏内指纹，搭载4000毫安时电池和40W超级快充。

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▲ 荣耀30

配置方面，荣耀30 Pro、荣耀30 Pro+搭载麒麟990 5G处理器，NPU提高460%，AI算力达70185分，支持全系列5G双模六频。

IT之家了解到，荣耀30 Pro和Pro+采用VC液冷散热技术，配备4000mAh电池和40W超级快充。荣耀30 Pro+还支持27W无线超级快充以及反向无线充电。

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▲ 荣耀30 Pro

荣耀30 Pro系列采用第三代双频北斗双频GPS和双频伽利略全卫星频段，配备全频段大振幅双扬声器，支持息屏显示、悬浮窗功能和侧边栏应用。

相机方面，荣耀30 Pro搭载4000万超感光主摄IMX600、50倍潜望式超稳长焦，标配1600万超广角镜头；荣耀30 Pro+采用5000万像素的RYYB的IMX700超感光主摄，拥有超大传感器及超大像素，还支持全像素八核对焦和AI RAW 超级人像引擎。

价格方面，荣耀30 6+128GB售价2989元，8+128GB售价3189元，8+256GB售价3489元；荣耀30 Pro 8+128GB售价3989元，8+256GB售价4389元；荣耀30 Pro+ 8+256GB售价4989元，12+256GB售价5489元。

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