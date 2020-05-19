B 站哔哩哔哩 2020 年 Q1 财报：营收 23.2 亿元，同比增长 69%

IT之家5月19日消息 美东时间5月18日，哔哩哔哩（NASDAQ: BILI）公布了截至2020年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示，哔哩哔哩（以下简称“B站”）一季度营收达23.2亿元人民币（约合3.270亿美元），同比增长69%。

B站称，2020年Q1季度，月均活跃用户同比增长70%达到1.72亿；移动端月均活跃用户同比增长77%达到1.56亿；日均活跃用户同比增长69%达到5100万。在此基础上，B站的商业化能力也进一步提升。月均付费用户数增至1340万，同比快速提升134%。毛利率从去年同期的14%攀升至23%，实现连续四个季度的增长。

在用户基数大幅增加的基础上，社区活跃度进一步跃升。尤其是用户日均使用时长攀升至87分钟，环比提升10分钟；而社区月均互动数高达49亿次，为去年同期的三倍之多。

IT之家获悉，一季度，B站月均活跃UP主数量达180万，同比增长146%；其月均投稿量达490万，同比增长138%。用户日均视频播放量也达到创记录的11亿次，同比提升113%。

社区核心群体高速率增长。通过100道社区考试答题的正式会员数量同比增长66%达到8200万，并保持了超80%的第十二个月留存率。

B站第一季度，PUGV（Professional User Generated Video，即UP主创作的高质量视频）持续占据B站整体播放量的91%，构成了社区内容生态的基石。

第一季度，生活、游戏、娱乐、动画和科技成为播放量前五的内容品类。此前B站还与QQ音乐及索尼音乐达成了合作，音乐品类也在吸引更广泛的人群。

截至3月底，B站大会员数量达1090万，同比增长127%。

本季度，B站游戏业务收入同比增长32%至11.5亿元。目前，B站拥有超过30款游戏储备，其中有8款已获得版号。

在直播及大会员业务方面，B站增值服务业务收入同比增长172%达7.9亿元。

广告业务方面，虽然面临着宏观环境的各种不确定因素，本季度该项业务收入仍实现同比90%增长，至2.1亿元。

另外，尽管物流受到疫情影响，电商平台“会员购”的业绩依然保持快速增长。本季度内，B站电商及其他业务收入达1.6亿元，实现了64%的同比增长。

今年4月9日，B站宣布获得索尼4亿美元的战略投资。这也是继腾讯及阿里巴巴后，B站引入的又一位重要战略投资方。双方还将在动画和移动游戏等多个领域展开合作，来满足用户不断增长的文化娱乐需求。

截至2020年3月31日，公司持有现金、现金等价物、定期存款和短期投资总额为79亿元人民币，充裕的现金储备保证了B站在内容及技术研发层面的长期投入。不考虑员工股权激励成本及并购形成的无形资产相关的摊销成本，B站第一季度调整后的非美国会计通用准则（Non-GAAP）的净亏损为4.7亿元人民币。

财报中，B站对2020年第二季度收入进行了展望，预计将达到25.0亿元至25.5亿元人民币。