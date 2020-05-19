扎克伯格给餐馆捐钱背后：旧金山半数餐馆都活不下去了

前段时间，扎克伯格夫妇不声不响做了一件善事：他们给自己常去的八家旧金山湾区餐厅各送了10万美元红包，没有任何附加条件，只希望他们在疫情停摆期间顶住困难，坚持下去继续营业。这八家餐厅并不是什么阳春白雪的米其林星级餐厅，都是硅谷平民常去的大众馆子，有中餐馆，有寿司店，有拉面馆，有披萨店。有旧金山的店，也有中半岛的餐馆。

当然，扎克伯格夫妇是有小私心的：要是这几家餐馆倒闭了，他们就吃不到这几家最爱的手艺了。虽然身价超过700多亿美元，但扎克伯格夫妇真没什么架子。他们的确是常去这几家大众餐馆，尤其是里面的富贵寿司（Fuki Sushi）。扎克伯格不仅自己婚礼都让他家送餐，Facebook搞活动也从这家订的餐盒，甚至还想让员工们也感受自己的美食追求，专门请富贵寿司到Facebook总部园区开了一家分店。

但Facebook的华人员工们纷纷表示，这家寿司并没有在公司园区坚持多久：可能他们和老板的追求不太一样，他们并不觉得富贵寿司有多好吃。更重要的原因是，既然Facebook食堂有那么多免费的美食，他们干嘛还要自己额外花钱去吃寿司。扎克伯格或许会对此有些失望吧。

还要多提一句的是，扎克伯格的妻子普莉西亚·陈（Priscilla Chan）自己家就是开中餐馆的。普莉西亚·陈的父亲是中越混血，母亲是华人，家里是说广东话。上世纪七十年代，她的父母以难民身份来到美国，还在难民安置营生活了一段时间。

和很多老一代华裔移民一样，普莉西亚的父母先是在中餐馆辛苦打工，甚至一天要工作18个小时，存够钱之后开办了自己的中餐馆。普莉西亚·陈1985年出生在马萨诸塞州，是家里的长女，她还有两个妹妹。她小时候就在父母餐馆帮忙，非常清楚餐饮行业有多辛苦。

回到正题，很多人也许会纳闷，美国这才停摆了多久，旧金山湾区这些餐厅之前可都是生意兴隆，难道连关门几个月都撑不下去？

现实很残酷，很多餐馆真的是撑不下去。要是疫情再不退去（显然短期也不太可能），旧金山一半的餐厅都会彻底关门倒闭。旧金山湾区从3月16日开始实施居家令，到这个星期正好满两个月。居家令期间餐馆不允许开放堂食，但可以订餐打包，也可以送外卖。

不允许开门迎客做生意，到底对硅谷餐厅带来了多大冲击？餐饮业协会金门餐馆协会（Golden Gate Restaurant Association）最近调查了旧金山419家餐厅（为216个老板持有），了解到的旧金山餐饮现状是一片愁云惨淡。

87%的餐馆表示靠外卖和打包根本活不下去。因为不能开门堂食，超过四分之一的餐馆直接关门歇业了。只有不到四分之三（73%）的餐馆在做外卖和打包。但即便是坚持厨房开火的餐馆，超过六成表示自己是在亏本。外卖业务的增长根本不能抵消堂食业务蒸发带来的损失，流水实际上还不到疫情爆发之前的一半，其实还不够负担开销，只是比彻底关门少亏一些。

因为没有进店堂食，超过六成（62%）的餐馆已经辞退了半数以上员工。美国在有服务员招待的餐馆就餐，顾客还需要在餐费的基础上额外支付15%-20%的小费。因为餐馆服务员的收入主要依靠小费，2017年PayScale的一项调查显示，美国餐馆服务员62%的收入来自小费，没有堂食业务对他们来说是根本没法生存。

甜番茄连锁餐厅97家门店彻底关门

有9%的餐馆表示他们可能坚持不到政府解除居家令了，最近就可能彻底关门倒闭。实际上，已经有不少餐馆宣布就此放弃。加州的健康沙拉自助餐连锁餐厅SweetTomatoes这周宣布彻底关闭旗下97家餐厅。旧金山米其林法式餐馆Bistro Aix、开业34年的泰餐馆Thep Phanom、美式餐馆Hillside Supper Club都已经永久关门。

旧金山Archive Bar &； Kitchen老板申请破产

旧金山金融区的餐馆Archive Bar & Kitchen老板布莱恩特（Gabriel Bryant）上周宣布破产。因为行业一片惨淡，他转让了几个月都没有把自己的餐馆转让出去。比餐馆更惨的是酒吧，餐馆还能做外卖，酒吧只能完全停业。

更让餐馆寒心的是，企业大量裁员，经济前景迷茫，大大打击了消费者的消费意愿，越来越多的民众选择自己做饭。包括餐饮消费的美国4月份零售额环比下滑16.4%，创下了纪录新高。而密歇根大学4月份消费者信心指数暴跌18.1个点，创出了2011年以来最低水平。越来越多的美国消费者考虑收紧钱包过日子，减少餐馆消费成为了最主要的省钱手段。

《旧金山记事报》对6300多人的调查显示，只有30%的人表示他们近期还会点外卖或者打包，而只有25%的人表示他们愿意进店就餐。这个数据无疑让餐饮行业感到了彻骨的寒意。金门餐馆协会的会长劳莉·托马斯（Laurie Thomas）甚至预计，旧金山半数餐馆都会因为此次疫情彻底关门倒闭。

劳莉·托马斯在3月底致信加州政府，要求政府采取措施救助餐饮行业，否则加州三成的餐馆都会彻底倒闭。但一个多月过去，她对行业的预期越来越悲观。“停摆持续越久，餐馆倒闭的可能性就越大”。她表示，旧金山4000多家餐馆中，绝大多数都是只有几个员工的小餐馆，其中有一部分原本就是在勉强维持经营，因为这里的成本太高；疫情来袭则让他们看不到希望。该协会的数据显示，去年旧金山新开餐馆384家，但关门餐馆却有535家。

旧金山不断上涨的租金是餐馆最大的成本。营收大幅下滑，但租金还要继续缴纳。超过半数的受访餐馆表示，他们房东允许推迟缴纳房租，但只有28%的餐馆获准减免部分租金，41%的餐馆完全没有得到任何租金减免。

旧金山如此，南湾的餐馆状况也好不了多少。由于资金链直接断裂，知名美式连锁餐馆Cheesecake Factory早在4月份就已经宣布无法支付房租。他们的很多餐厅都设在了购物中心，在此次疫情中是受影响最大的。而即便是硅谷最知名的连锁牛排馆Alexander Steakhouse都开始做起了外卖外餐，甚至还直接卖熟成的生牛排。圣何塞市区的Banana Crepe干脆直接放弃，彻底关门。

即便是做外卖生意，餐馆也面临着外卖平台从10%到30%的佣金成本。而餐馆为了维持利润，只能提高餐费价格或者减少食物分量。在餐饮行业的强烈呼吁下，上个月旧金山政府下令临时限制外卖平台租金上限为15%。但这遭到了Doordash、Uber Eats等外卖平台的强烈反对，这些公司表示他们投入了巨大的成本，目前依然是亏本营业。

停摆两个多月，等待旧金山餐饮行业的有好消息，也有坏消息。坏消息是，加州的疫情短期看不到退去的迹象；好消息是，政府准备开始分批解除居家令了。

旧金山湾区的疫情到底怎样？单是旧金山、圣马特奥、圣克拉拉和阿拉米达这四个郡，确诊人数就超过了8500人。而且还在以每天几十人的数量增加，单是昨天旧金山和圣克拉拉郡就双双新增了37例确诊。这样的疫情形势在中国可能会让地方政府高度紧张，但在美国甚至可以算是明显好转。

虽然加州政府一直坚称不会迫于外界压力，只会从疫情本身出发，但面临着经济停摆带来的经济衰退和失业压力，加州政府近期也被迫放松了管制。不仅最近开始企业获准复工了，商店也开始允许开门了（有一定限制），甚至疫情最严重、确诊近4万的洛杉矶都解除了居家令，开放了公园海滩。

即便是旧金山湾区随后允许餐馆重新开业，也会设置就餐限制，为了保持社交距离，只允许半数食客进店。但餐馆已经等不及了，接近三分之二（64%）的餐馆表示，不管有什么入店人数限制，只要政府允许他们就马上开门迎客。