从不喝酒的他喝了两瓶青岛啤酒：收到10万美元的餐厅老板曝小扎往事

IT之家5月19日消息 梨视频消息，此前扎克伯格曾向硅谷的一些自己常去的硅谷餐厅各派发了10万美元红包，其中洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)是唯一一家获赠的中餐厅。这家餐厅的老板日前也公布了更多发生在扎克伯格身上的趣事以及捐款的细节。

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喜福居老板表示，扎克伯格2014年第一次到他的餐厅吃饭，随后就经常前往。扎克伯格3月初就发信息告诉了他关于要捐赠10万美元红包的消息，老板表示他会用这些钱做一些爱心餐给那些在前线抗击新冠疫情的医生和护士们做一些爱心餐。这位老板还透露，有一次扎克伯格参加国会听证会回来到餐厅吃饭，从不喝酒的他喝了两瓶青岛啤酒。

IT之家此前报道，除了洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)外，“扎克伯格最爱餐馆”还有怒发天拉面馆、帕洛阿托的日本料理店富贵寿司(Fuki Sushi)和墨西哥餐馆Palo Alto Sol、洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)、红木城的意大利披萨店Vesta、圣马特奥的日本寿司店江户寿司(Sushi Sam's Edomata)、旧金山的意大利餐馆La Ciccia和爱尔兰酒吧The Liberties Bar & Grill。

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