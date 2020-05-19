内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

从不喝酒的他喝了两瓶青岛啤酒：收到10万美元的餐厅老板曝小扎往事

2020/5/19 7:00:05来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月19日消息  梨视频消息，此前扎克伯格曾向硅谷的一些自己常去的硅谷餐厅各派发了10万美元红包，其中洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)是唯一一家获赠的中餐厅。这家餐厅的老板日前也公布了更多发生在扎克伯格身上的趣事以及捐款的细节。

视频观看

喜福居老板表示，扎克伯格2014年第一次到他的餐厅吃饭，随后就经常前往。扎克伯格3月初就发信息告诉了他关于要捐赠10万美元红包的消息，老板表示他会用这些钱做一些爱心餐给那些在前线抗击新冠疫情的医生和护士们做一些爱心餐。这位老板还透露，有一次扎克伯格参加国会听证会回来到餐厅吃饭，从不喝酒的他喝了两瓶青岛啤酒

IT之家此前报道，除了洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)外，“扎克伯格最爱餐馆”还有怒发天拉面馆、帕洛阿托的日本料理店富贵寿司(Fuki Sushi)和墨西哥餐馆Palo Alto Sol、洛斯阿托斯的中餐馆喜福居(Chef Chu)、红木城的意大利披萨店Vesta、圣马特奥的日本寿司店江户寿司(Sushi Sam's Edomata)、旧金山的意大利餐馆La Ciccia和爱尔兰酒吧The Liberties Bar & Grill。

相关阅读：常去的餐馆开不下去了？扎克伯格：每家发10万美元红包救急

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：扎克伯格

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    