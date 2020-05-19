特斯拉副总裁陶琳：上海工厂最早 6 月底实现周产 4000 辆 Model 3 目标

5月19日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的上海工厂即将达到另一个里程碑。近日，特斯拉全球副总裁陶琳表示，该工厂最早将于6月底实现每周生产4000辆Model 3的目标。

特斯拉的上海超级工厂耗资20亿美元，是该公司在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

该工厂于去年1月份正式动工，在不到一年的时间里就建成了，该工厂一期工程的完工速度创下了新纪录。自破土动工不到一年，该工厂就开始试生产Model 3。

中国制造的Model 3就是在特斯拉的上海超级工厂生产的，在2019年底进行试生产后，中国制造的Model 3的生产在今年1月正式步入正轨。

3月底，外媒报道称，该工厂达到了一个新的里程碑，即该工厂的Model 3产量达到每周3000辆，这意味着该公司有望达到年产15万辆汽车的目标。

此前，特斯拉在2020年第一季度的更新信中分享了其上海超级工厂每周生产4000辆Model 3的目标。该公司表示，该工厂可能会在今年年中的某个时候达到目标产量。

此前，由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响，特斯拉的上海超级工厂曾短暂关闭一段时间。后来，在今年2月10号，该工厂恢复生产。迄今为止，该工厂尚未公开报道过任何病例。