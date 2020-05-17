特斯拉美国第三座工厂的落户地二选一：生产Cybertruck和Model Y

据国外媒体报道，特斯拉在美国的第三家超级工厂的潜在选址范围已经有所缩小。

图注：埃隆·马斯克在当地时间5月11日通过Twitter透露，Cybertruck超级工厂的落户地将位于美国中部地区。

据报道，这家汽车制造商选择了德克萨斯州的奥斯汀和俄克拉荷马州的塔尔萨作为新装配厂的最终候选城市，新工厂将专门用于生产Cybertruck电动卡车以及Model Y车型。值得一提的是，新工厂或成为特斯拉旗下规模最大的工厂。



该公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)最近威胁要将特斯拉的总部迁往内华达州或得克萨斯州，原因是加州阿拉米达县当局决定让特斯拉位于弗里蒙的工厂一直关闭到5月底。事实上，特斯拉早在今年3月就宣布寻找第三家工厂的落户地，当时马斯克还没有公开批评与新型冠状病毒疫情相关的政府封锁令。之后，埃隆·马斯克决定不顾封锁令的要求重启特斯拉在弗里蒙特工厂的生产，但该公司是否真的会将总部搬迁至加利福尼亚州以外的地方仍有待观察。

目前还不完全清楚除了奥斯汀和塔尔萨以外，是否还有其他地方在争抢特斯拉第三座超级工厂的落户。但美国各地方在争夺大公司工厂和企业总部落户时通常会提交建议，以展示它们能提供的优惠条件。正如埃隆·马斯克此前告诉《华尔街日报》的那样，选定工厂最终的落户地取决于若干因素，比如地方政府可以提供哪些激励措施。物流成本、劳动力数量和生活质量也是特斯拉为工厂选址的主要考虑因素。