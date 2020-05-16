复工风波后，加州官员反对给特斯拉SpaceX培训基金

北京时间5月16日早间消息，据外媒报道，加利福尼亚州就业培训委员会周五驳回了特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的SpaceX公司向州政府申请用于就业和培训的65.6万美元基金的提议，原因是马斯克曾威胁说要将特斯拉搬离加州。

申请被拒绝正是近期马斯克与阿拉米达县官员就特斯拉工厂计划复工一事发生争执之时。

在讨论马斯克推特上发布的关于特斯拉复工、媒体对近年来SpaceX位于加州加利福尼亚州霍桑总部的裁员报道后，加州就业培训委员会的五名成员投票反对提议，两名成员投票赞成，一名成员缺席。

“在我看来，鉴于首席执行官近期威胁搬离加州，综合我们今天讨论的其他事项，赞成这一提议我觉得不安心，” 委员会成员之一兼国际电气工人兄弟会（IBEW）地方电气协会政治教导员格雷琴·纽森（Gretchen Newsom）说。

“SpaceX是不同的公司，但是他们有共同的首席执行官，” 纽森说。纽森与加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）并无关系。

虽然钱并不多，但是这笔资金遭到工会组织的反对。特斯拉与SpaceX都不是工会组织成员。

这笔向加州就业发展基金申请的经费由SpaceX提出，计划帮助SpaceX培训Starlink卫星项目的900名员工，并为Starship项目再雇佣300名员工。周五这项提议遭到拒绝后，SpaceX是否会继续执行它的招聘计划还未可知。

SpaceX并未应邀对此给与置评。

自特斯拉与阿拉米达县就复工争执引得全国关注后，来自得克萨斯州、内华达州、佐治亚州、犹他州和俄克拉荷马州的官员竞相讨好马斯克考虑这些州建厂或生产。