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拳头游戏将举办《英雄联盟》季中直播马拉松

2020/5/19 8:50:25来源：新浪科技作者：贝格责编：骑士评论：

北京时间5月19日早间消息，据外媒报道，美国电子游戏开发商和发行商拳头游戏（Riot Games）工作室周一宣布将举行长达48小时的英雄联盟慈善直播用于驰援新冠疫情。本次慈善直播活动被称为季中直播马拉松（Mid-Season Streamathon），将于5月29日美国东部时间晚8点开始，主要围绕来自全球的竞技比赛和展示比赛。

在竞技比赛方面，观众可以看到来自中国英雄联盟的Pro League和韩国英雄联盟的Champions Korea的顶级赛队参加的英雄联盟季中杯（the Mid-Season Cup）冠军赛的半决赛和决赛。当然，也有土耳其的“Casters vs. Champions”赛事和来自北美英雄联盟Championship Series选手的展示性比赛。

受新冠疫情影响，拳头游戏不得不改变今年原计划的很多赛事和项目，包括取消季中邀请赛。因此，在其他活动取消的情况下，本次季中直播马拉松可以给粉丝一些期待。其他很多体育赛事也受到了疫情的影响，包括Dota 2国际邀请赛（Dota 2’s The International）被无限期延期，北美格斗类游戏比赛EVO仅限于线上进行，下一届Fortnite 世界杯可能最早也只能在2021年举行。

拳头游戏表示，观众可以在季中直播马拉松期间捐赠来驰援新冠疫情。“粉丝捐赠将由拳头游戏社会影响力基金（Riot Games Social Impact Fund）分配给世界各地的机构组织，例如ImpactAssets新冠病毒响应基金（ImpactAssets COVID Response Fund）和全球捐赠网的新冠病毒救援基金（GlobalGiving Coronavirus Relief Fund）。

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关键词：英雄联盟

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