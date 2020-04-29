《英雄联盟》2020未来战士皮肤公布：共四款，特效十足

IT之家4月29日消息 今天《英雄联盟》公布了2020未来战士皮肤预览，包括卢锡安、剑姬、潘森、艾克四位英雄。

▲未来战士 潘森

▲未来战士 卢锡安

▲未来战士 菲奥娜

▲未来战士 艾克

IT之家了解到，四款未来战士皮肤已在北美测试服上线，预计将于不久后上线正式服。



未来战士系列皮肤是拳头公司制作的科幻系列皮肤之一，目前已经有未来战士 伊泽瑞尔、未来战士 凯特琳、未来战士 崔斯特、未来战士 锐雯和未来战士 慎。