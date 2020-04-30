《英雄联盟》祖安大区将开启冠军杯赛全量测试

IT之家4月30日消息 根据《英雄联盟》官方的消息，英雄联盟全新玩法冠军杯赛当前已在峡谷之巅大区试行测试一段时间，2020年5月9日-5月10日(比赛日)将会在祖安大区展开全大区全量测试。

IT之家了解到，在《英雄联盟》全新游戏玩法冠军杯赛中，你将和你的四个小伙伴一起组建一个战队，挑战你的对手，斩获荣誉与奖励。每场比赛都可以赢得奖励，随着你的胜场变多，奖励也会变得更加丰厚。冠军杯赛可以自由组队无段位限制；采用职业比赛的BP制度，单败淘汰赛；玩家赢得8强争霸赛的冠军后，你所获得的奖杯将展示在你的召唤师峡谷地图中。

一、 比赛时间安排

1、 组队时间

首日比赛：2020年5月4日10：00-5月9日21：00

次日比赛：2020年5月10日00：30-5月10日21：00

2、 队伍锁定时间

首日比赛：2020年5月9日 19：00-21：00

次日比赛：2020年5月10日 19：00-21：00

3、 匹配及对局时间

首日比赛：2020年5月9日 19：00-23：59

次日比赛：2020年5月10日 19：00-23：59

二、 如何参赛

1、 满足条件：荣誉等级2级以上，2020赛季单双排/灵活组排有段位

2、 每天的比赛需要消耗1张冠军杯赛挑战券，组队完成后凭挑战券锁定队伍和入场参赛(注意：每个比赛日的比赛相互独立，如果召唤师希望参与两天的比赛，那么需要消耗2张冠军杯赛挑战券)

3、 通过模拟体验冠军杯赛从报名组队到战前侦察再到ban&pick的流程来免费解锁1张冠军杯赛挑战券(2020年5月6日12：00开放，敬请期待)。

4、 2020年5月6日12：00商城将上架冠军杯赛挑战券，召唤师们亦可通过商城解锁道具。冠军杯赛挑战券售价：1000点券 或 975蓝色精萃。

5、 冠军杯赛测试期间部分功能逐步开放，故本次祖安大区全量测试期间豪华版冠军杯赛挑战券暂不上架售卖。

三、 比赛规则

1、 组队：组成你的明星战队，战队会根据综合实力分到赛区1到赛区4。随战队新增或移除的成员而变化。你可以邀请已经是大师段位但把你留在白银守望的好友，当然，高段位的玩家会拉高你们的分段。如果你的队伍由4个青铜和1个王者组成，那迎接你的将会是顶级挑战。

2、 锁定：完成组队以后需要队伍的每个成员都完成锁定以进入匹配，如果有人没有做好准备，那么战队将不会立即进入赛区匹配。

3、 战术侦查：通过在有限的时间内侦查你对手的历史赛程、英雄成就等，并针对他们制定战术。如果你的某一个对手只会玩盲僧 李青，那这就是你狙击他的机会了。

4、 ban&pick：英雄选择和职业比赛的形式一样：分为两个禁用和选取阶段;三禁三选，然后二禁二选。由队长决定所有的禁用。

5、 8支战队的排名争霸赛：总共8支战队会被分入一个固定的争霸赛中，每支战队都需要进行3场对战以决出这个争霸赛的第一至第八名。

6、 次日比赛：如果你在首个比赛日中摘得桂冠并想在第二个比赛日中继续参赛，需要重新消耗1张冠军杯赛挑战券。当然，如果你是首个比赛日的第一至第二名，你可以在冠军杯赛法球中解锁1张免费的冠军杯赛挑战券。