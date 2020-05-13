人为控制延迟！2020英雄联盟季中杯官宣：5月28日开幕

IT之家5月13日消息 今日上午，拳头游戏官方宣布，2020英雄联盟季中杯将于5月28日开幕，来自 LCK 和 LPL 赛区春季赛的各四支顶级队伍将彼此角逐。

据介绍，从 5 月 28 日星期四开始，来自 LPL春季赛的前四名队伍将和 LCK春季赛的前四名队伍，在特殊的《英雄联盟》季中杯上进行对决，竞争总计600,000美元的奖金池。

IT之家了解到，LPL 赛区参赛的四支队伍有 JD Gaming（LPL 赛区 2020 春季赛冠军）、Top Esports、FunPlus Phoenix 和 Invictus Gaming。

LCK 赛区的阵容则包括 T1（LCK 赛区 2020 春季赛冠军）、Gen. G、DragonX 和 DAMWON Gaming。

双方的较量将会在线上举行。LCK 赛区的队伍会在首尔的 LoL Park 进行比赛，LPL 赛区的队伍则坐阵上海的 LPL 主场场馆。拳头游戏表示，《英雄联盟》季中杯将会遵照两座城市当地关于疫情防控的相关规定，在充分考虑安全健康因素的前提下，现场比赛将以空场进行。

此外，为了确保比赛的公平性，拳头游戏将会通过第三方工具，人为地将双方延迟控制在 30-40ms 的标准范围之内。“尽管目前的环境对于国际赛事的举办来说困难重重，然而 LCK 和 LPL 赛区在地理位置上的比邻，使得我们有机会举办一次全世界各地的粉丝翘首以盼的意义非凡的顶尖队伍切磋。 ”

拳头游戏会在稍后的几周时间里公布更多季中杯的相关细节内容。