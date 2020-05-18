微软发布 Surface Duo App 开发指南：使用谷歌 Flutter SDK 编写

IT之家5月18日消息 在举行的Microsoft Build 2020开发者活动之前，微软已发布了使用谷歌的大型跨平台Flutter SDK为Surface Duo开发应用程序的指南。

无论外观如何变化，Surface Duo都是可折叠的Android手机，因此，它需要运行Android应用程序，开发人员可能希望对其进行增强应用，以便在Surface Duo上更好地使用。为帮助确保在Surface Duo发布之前准备好更多应用，微软已经于1月向Android开发人员发布了Surface Duo SDK。

不过，到2020年，除了Java和Kotlin原生之外，还有许多其他方式可用来编写Android应用程序，尤其要感谢React Native等跨平台框架，当然还有Google的Flutter SDK。为此，微软一直在发布有关使各种框架的开发人员加入Surface Duo SDK的指南，包括为Flutter开发人员发布的新指南。

该指南将引导你完成将Surface Duo SDK添加到Flutter应用程序的必要步骤，以了解铰链位置以及应用程序是否分布在两个屏幕上。此过程涉及建立一个“平台通道”，该通道充当native库和Flutter代码之间的桥梁。

从那里开始，你可以自行决定如何使用该信息来使Flutter应用更好地在Surface Duo上使用。例如，你可能希望在整个屏幕上显示不同的UI，或者可能会对铰链位置的变化做出反应。

IT之家获悉，谷歌 Dart和Flutter产品经理Tim Sneath还分享了他对Google和微软能够处理折叠产品特别是Surface Duo的热情。

“我们将Flutter构建为可移植的工具包，可在任何你想在屏幕上绘制像素的地方（无论是手机，平板电脑，智能显示器，台式机还是现在的可折叠设备）提供美丽的体验。借助Flutter，只需几行代码即可支持双屏，并且很高兴与Microsoft合作进行演示。还有更多！”