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摩根大通：iPhone SE 2全球供需关系趋稳，国内平均8天交付

2020/5/19 9:47:52来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月19日消息 据Appleinsider报道，根据投资银行摩根大通（JP Morgan）编制的新的出货量数据显示，全球iPhone SE供求似乎趋于稳定。

IT之家了解到，JP Morgan在iPhone SE的相关数据记录中表示，除了5月首周略有下降以外，iPhone SE的发货量一直保持稳定。以美国市场为例，自iPhone SE 2于4月15日在美国发布以来，平均发货时间在15天左右。而美国市场占iPhone总出货量的35%。中国市场的情况与此类似，其占iPhone总出货量的15%。中国用户下单后花8天左右的时间即可拿到手机。摩根大通（JP Morgan）还表示，中国客户仍然可以在下单当天在店内拿到iPhone SE。

德国和英国的天数已从前一周的9天增加到了10天，而西欧地区约占iPhone总出货量的15%。

总体而言，摩根大通的数据显示，所有地区的总出货时间为11天。和iPhone SE上市后第二周的17天交付相比，这一数字已明显下降。

该数据表明iPhone SE 2的供应与需求关系正达到平衡，或者表明需求开始减弱。尽管还没有关于iPhone SE的销售数据，但苹果高管认为，自iPhone SE推出以来，该公司就看到了“出色的用户反馈”。

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关键词：iPhone SE 2

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