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华为畅想Z渲染图曝光：90Hz水滴屏+4800万后置三摄，天玑800加持

2020/5/19 10:45:59来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月19日消息 苏宁此前正式官宣华为畅享Z手机，今日博主 @数码闲聊站 也曝光了畅享Z的渲染图以及部分配置细节。

据博主介绍，华为畅享Z将搭载5G双模芯片天玑800，采用48MP后置三摄+90Hz刷新率屏幕，存储方案为6+64GB起。

IT之家此前报道，全新华为畅享Z 5G将于5月24日正式发布。从此次华为新机由苏宁方面官宣来看，华为畅享Z或是华为与苏宁手机联合定制的一部5G手机。

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关键词：华为畅享Z苏宁

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