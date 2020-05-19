裁员又裁员，Uber的野心呢？

据外媒报道，长期以来，Uber一直是硅谷雄心勃勃的创业公司典范，就在今年，Uber还表示将掀起一场自动驾驶革命、普及飞行汽车。然而就在本周一，Uber表示，由于新型冠状病毒疫情带来的影响，该公司将裁员3000人，停摆无关项目，同时关闭数十个办事处。

自新冠疫情爆发以来，Uber的裁员总数已经达到6700人，包括刚刚宣布的3000人裁员计划以及本月早些时候在客户支持和人力资源部门进行的数千人大裁员。目前，裁员总数约占Uber员工总数的四分之一。



在周一发给员工的电子邮件中，Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）并没有明确表示，此次裁员将会是受新冠疫情影响而开展的最后一批裁员。

戏剧性的人事变动让人们看到了这家网约车巨头遭受的重创。Uber在全球各地都设有办事处，期望成为全球旅行的一站式服务中心。而在周一的员工邮件中，科斯罗萨西表示，Uber将紧扣两大核心业务进行重新定位：叫车和送餐。科斯罗萨西写道，更多的投机性部门——包括创意生产部门Uber孵化器、人工智能部门AI实验室和一个名为Uber Works的工作匹配服务——都将被关闭。Uber将关闭或合并其在全球运营的数百个办事处中的45个。

科斯罗萨西在给员工的信中写道：“我们必须把自己打造成一家能够自我维持的企业，不要再依赖新资本或投资者来保持增长、扩张和创新。”但他否认这些表述是为了安抚投资者。

周一消息传出后，Uber股价一度上涨9%，但截至纽约市场收盘时，其股价涨幅不到4%。周一提交给证券监管机构的一份文件显示，Uber周一宣布的裁员和其他变动将花费1.75亿至2.2亿美元，其中大部分工作将在第二季度进行。

彭博资讯（Bloomberg Intelligence）的科技分析师曼迪普·辛格（Mandeep Singh）表示，这场疫情加速了Uber从一家成长型公司向一家成本重视型企业的转型。因此他表示，对于Uber来说，即使是本周的3000人裁员也可能不够。

辛格表示：“如果出现第三轮裁员，我不会感到意外，他们的成本结构相当臃肿。”

自疫情爆发以来，Uber除了缩减亏损业务之外，还一直在努力缩聚重点。Uber关停7项食品配送业务，将烧钱的电动自行车业务出售给了踏板车初创公司Lime，并永久关闭了40%的司机站。其中一个即将关闭的办事处位于新加坡，2018年，Uber已将其东南亚业务出售给当地的竞争对手Grab，而新加坡曾是Grab的业务中心之一。

即使在一些业务强劲的地区，一些较小的办公室也会进行合并。Uber在包括旧金山和纽约在内的城市拥有多个办事处，当员工在解除隔离后返回工作岗位时，这些办公室将被合并。

Uber并不是唯一一家在疫情中苦苦挣扎的企业。由于很多人发现自己在疫情期间并没有什么地方可以去，也不愿意坐上陌生人的车、去往陌生人的家，所谓的“共享经济”遭受重挫。Lyft是Uber在北美的主要竞争对手，这家公司同样裁员约17%，同时延长员工停滞休假的事件、降低薪酬。Airbnb公司则将裁员四分之一。

多年来，Uber一直以烧钱换取用户增长，甚至在新型冠状病毒大流行之前，Uber也面临着挑战。它的食品配送业务是其应用的一个亮点，但也出现了亏损，而其他的押注结果如何，如自动驾驶汽车和空中出租车，还有待证实。

本月早些时候，Uber公布第一季度总预订量首次下降，并将盈利目标从2020年底推迟到明年。科斯罗萨西表示，为了实现这一目标，他计划削减10亿美元的成本，包括裁员、房地产和其他成本削减措施。

辛格估计，如果Uber决定剥离自动驾驶业务ATG和货运业务，它每年可能会额外削减5亿美元和1亿美元的开支。科斯罗萨西在周一的邮件中没有提到这两个部门的裁员，这表明评估可能仍在进行中。

但就在Uber努力削减成本的同时，它也在就收购Grubhub进行谈判。如果收购成功，Uber将成为美国外卖市场的主导者。周一，科斯罗萨西告诉员工，尽管Uber在外卖业务上出现亏损，但这是“下一个巨大的增长机会”，因为疫情期间的外卖需求出现了激增。

与Grubhub结盟可能会为这个竞争激烈的行业节省大量资金，但也引发了众多议员对于反垄断的担忧。

周一，Uber还借款1亿美元，加上上周发行的9亿美元债券。