爱奇艺高管解读一季度财报：“限酬令”已起到很大作用

北京时间5月19日上午消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布了截至3月31日的2020财年第一季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第一季度总营收为人民币76亿元（约合11亿美元），同比增长9%；净亏损为人民币29亿元（约合4.060亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币18亿元，同比扩大亏损。

财报发布后，爱奇艺创始人兼首席执行官龚宇、爱奇艺首席财政官王晓东等高管出席随后召开的财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

高盛银行分析师温迪·陈（Wendy Chan）：感谢管理层给我提问的机会，恭喜公司非常强劲的业绩。我想请教龚总一个关于内容成本方面的问题。今年以来，总局和行业层面发布了有关演员薪酬和控制剧集成本的新规，那我想请教龚总，今年以来，我们看到的剧集价格变化趋势是怎样的，在已经播出的剧集和即将播出的剧集中，有哪些剧集已经受益于这个更加正常化的演员成本规定的呢？

龚宇：2018年8月份，3家视频网站和6家主要制作公司发表了一个联合声明，控制包括演员片酬在内的成本问题。因为制作周期的问题，2018年8月份声明发布之后的剧播出时间是在去年年底到现在，已经起到了很大的作用，演员片酬降到了当时限制的高峰，一部剧在5000万元人民币以下，现在播出的剧都是符合限定价格的，之前的价格最高高到了1.5亿以上，一个演员的片酬，当然是一线的演员。最近的行业声明，我们相信会进一步降低成本，主要是演员片酬的成本。

因为这次的限定，包括行业内落实的一些细节，不仅是针对一线和头部的演员，也包括了更细节的，制作方面一些就供应商方面的一些规范，非一线演员的一些片酬等等，大家达成了一些共识。但是，也是因为制作周期的原因，可能在明年甚至是后年才会带来显著影响。另一个角度我想说一下，大概在一两年前，整个行业主要内容成本是由版权采购内容的价格决定的，但最近一两年整个行业自制内容，包括剧、综艺节目、头部的主要内容，超过一半来自于自制，所以演员等等的片酬对我们的影响更大。有版权的剧以及有版权的综艺节目的价格过去两三年一直在下降，现在已经到了一个基本合理的阶段。

美银美林分析师梁伟亮（Eddie Leung）：谢谢管理层，我的问题是，今年4月份和5月份的用户观看时长和付费用户留存率出现了什么变化？

龚宇：四五月份，无论是免费用户还是付费用户，观看总时长都出现了下降，人均观看时长更不明显，只是出现了一点微弱的下降，用户留存率出现下降，是因为付费用户数的净值出现了下降，所以导致了它的下降。

花旗银行分析师艾丽西亚·雅普（Alicia Yap）：由于疫情的影响，今年的一些假期和考试都延迟了，大家在暑期可能也不会选择出外旅游，那么在综艺节目和电视剧的安排方面，今年暑期的需求会不会比往年更强劲，如果确实有这种趋势，那么一些广告主对暑期的前景是不是更乐观？

龚宇：根据我们掌握的情况来看，今年的高考时间延迟了一个月，也就是从6月初延迟到7月初，也就是7月8号、9号和10号，那么按照惯例，高考之后中小学其他年级开始放假，比往常的年份晚了，但中国有一习惯，中小学通常在9月1号开学，所以今年的暑期会比往年的暑期短一定时间，但我们也认为，也算是我们的一个判断吧，那就是大家出行的概率会减少，留在家里的时间会变长，所以线上娱乐的消费我们认为会比往年更强劲，但时间会更短。