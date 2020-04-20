爱奇艺、腾讯视频、优酷等修改宣传页不再使用“免广告”，可关闭默认自动续费

IT之家4月20日消息 此前中国消费者报报道，4月8日，浙江省消费者权益保护委员会根据前期对爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV、搜狐视频、腾讯体育、PP视频、乐视视频等九大视频平台以及喜马拉雅和蜻蜓FM两大音频平台的会员消费体验结果，对上述存在问题的视、音频网站进行约谈并提出整改意见。

据IT之家获悉，浙江消保委就体验发现的问题，提出九方面整改意见，包括广告特权描述不清，涉嫌虚假宣传；自动续费扣款未提醒；默认勾选自动续费，开通容易取消难；增设收费项目；购买的付费节目不能全屏观看；信息收集授权形同虚设；充值金额固定，退余额渠道不通畅，且充值余额安卓、iOS客户端不通用；部分视、音频网站中对安卓、iOS消费者同片不同价，涉嫌价格歧视；个别App内广告导向“微商”，且客服无法提供相应证明文件。

据中国消费者报最新报道，截止至4月17日，爱奇艺、腾讯视频等11家视频、音频网站先后向浙江省消保委发来整改回复函，就4月8日省消保委约谈会中提到的相关问题进行相应整改。

广告特权描述不清

11家视音频网站表示已全面修改宣传页面，不再使用“免广告”“跳广告”“去广告”等绝对性描述宣传用语；类似开屏广告等窗口，会在显著方式提醒消费者可手动跳过；同时进一步界定会员广告权益，明确告知消费者所享有的广告特权范围。

自动续费扣款未提醒

11家视音频网站表示，针对购买连续包月、包季、包年的消费者，将在扣费前通过发送站内消息、手机短信、微信等形式，主动提醒用户即将扣费。其中，PP视频表示将进一步优化站内消息提示并设置醒目标识；蜻蜓FM表示向消费者发出多渠道多频次的扣费信息，分别是提前3天通过站内消息的方式告知消费者，提前1-2天通过手机短信的方式告知消费者；哔哩哔哩表示将通过站内信，短信提前告知消费者即将扣费，同时对负责短信下发的供应商进行重点检查，防止出现短信推送不及时、到达率低等问题。

默认勾选自动续费

多家视音频网站表示将取消默认自动续费功能；同时主动告知消费者详细退订流程，消费者可根据不同支付渠道按照相对应的规则可立即退订。其中安卓系统的消费者可在相关页面通过退订入口随时取消；爱奇艺，喜马拉雅，蜻蜓FM，优酷iOS系统的消费者可采取快链跳转的形式取消自动续费；腾讯视频会员可在微信公众号随时关闭自动续费；若消费者仍存在不清楚的部分，可随时咨询客服来处理。

此外，根据企业反馈，部分条款是由于手机操作系统不同造成的价格差异、退费难等问题。11家视频、音频网站表示今后将进一步优化服务流程，确保及时响应和解决消费者的反馈。