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华为消费者业务Q1业绩公布：手机下滑17%，PC增长120%

2020/5/19 14:52:51来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

5月19日下午消息，在今日华为分析师大会期间举行的华为消费者业务峰会上，华为消费者业务首席战略官邵洋对外公布了今年第一季度的华为消费者业务业绩。

邵洋表示，每一次困难都是激发华为下一个创新的巨大动力。即使风云变幻，华为消费者业务的长期战略不会改变。也即是全场景智慧生活战略：包括HMS应用生态，HiLink硬件生态，鸿蒙OS和HiAI作为中间连接。

据此次峰会上公布的消息，2019年华为手机全球发货量为2.4亿台，消费者云服务全球月活用户超6亿，IoT连接设备累计发货量超2.2亿，HiLink生态用户超5000万。

邵洋还首次公布了华为消费者业务今年第一季度的详细业绩。在全球市场，今年第一季度，华为消费者业务全球总销售额实现了同比增长，其中手机下滑17%，PC增长120%，可穿戴增长60%，路由器增长70%，TWS耳机增长130%。“我们的IoT设备增长弥补了手机销量的下滑。”邵洋说。

在中国市场，邵洋表示，华为手机出货量实现了同比增长，并且华为单品牌市场份额第一。GFK数据显示，华为（28%）+荣耀（14%）整体市场份额已达到42%。此外，可穿戴和智能手表成为第一，平板同比增长20%位居第二，笔记本同比增长160%成为第二。路由器同比增长70%，TWS耳机增长80%，VR眼镜Q1销量超2019年全年。

在5G手机方面，根据IDC数据，今年一季度华为5G手机全球发货量1500万台，中国市场份额为63%。

此外，邵洋还提到了外界十分关注的HiCar。他表示，HiCar可以共享手机百万级应用生态，开放手机车机互联平台。目前华为正在与国内和国外的车厂洽谈合作，HiCar3.0预计今年第三季度上市。

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关键词：华为

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