【IT之家评测室】魅族17，匠味旗舰（图文）

5月8日，魅友们苦等的魅族5G手机正式登场，全新的魅族17系列可谓是魅族在5G时代的集大成之作，不仅是搭载了旗舰级的骁龙865处理器，诸如90Hz高刷屏、4500mAh超大电池、全功能NFC等等这些配置也是应有尽有，在价格方面，魅族17起售价3699元，作为一款5G旗舰机这个定位也是非常友好。

新机发布之后，关于魅族17的讨论热度居高不下，IT之家此前已经分享了魅族17手机的视频快速上手，现在也为各个小伙伴们带来这款新机的图文评测。

本次评测的魅族17为工程机，评测数据内容仅供参考，实际体验还是要以量产机为主。

第一部分：外观设计

按照官方的说法，魅族17采用了全平衡设计，即前后接近50:50 重量平衡设计，前后50:50重量经常会在德系汽车的宣传上看到，这种趋向完美的配重比直接提高了汽车优秀的操控性。魅族17同样采用这种设计最明显的好处是，平衡了手机在手掌中的重量，握持感更佳，不会出现头重脚轻的问题。

“手感”一直都是魅族手机的核心关键词之一，特别是魅族15、魅族16系列，轻薄的一体化机身设计让人爱不释手，在魅族16的评测中，笔者曾对魅族16的优秀手感赞不绝口，甚至在当时直言是“2018年手感最好的智能手机”。

但是，魅族17系列的手感确实没有当初的魅族16系列那么惊艳，那么让人难以忘怀。不过，实际上作为一款5G手机，除了额外的天线布局之外，厂商还要考虑续航、功耗、散热等等一系列问题，原本就不充足的机身空间在5G时代更是寸土寸金，魅族17 199g的机身重量和8.5mm的机身厚度这个数据放一众5G旗舰手机中不算差，更何况电池容量达到了4500mAh，在电池技术没有迎来革命之前，智能手机是追求更轻薄的机身？还是更强劲的续航，这只是一个选择性问题，但如何做到手感和续航的平衡，这是一个技术性问题。总而言之，魅族17的手感没有16那么出色，但也差距不大，边框打磨的非常圆润，握持在手中也没有丝毫的异物感，虽然略微重那么一丢丢，但魅族17的大电池续航也带来了体验上的保障啊！

魅族17拥有松深入墨、十七度灰色、AG 梦幻独角兽三种配色，IT之家拿到的是“AG 梦幻独角兽”，新机采用了AG玻璃工艺，而其它两款颜色为玻璃材质。

魅族17的颜值设计依然在线，同时设计语言的辨识度也非常高，后置横排四摄镜组，以魅族标志性的“环形闪光灯”为中轴对称，做到了视觉上的平衡美学，这一点必须要点赞。同时，因为四摄位于机身的最上方，当你握持手机的时候，手指也不会轻易碰触到后置摄像头，握持感更强。

正面，魅族17近乎四边等宽的视觉效果，采用了极小的右打孔屏设计，前置2000万像素镜头，打孔面积极小，几乎相当于一个状态栏的推送图标大小。利用打孔屏，魅族17还支持环绕电量显示和APP前置访问提醒，在前置镜头被调用的时候闪烁一下，实现提醒的目的。

在屏幕参数上，魅族17采用了三星独家定制的6.6英寸Super AMOLED屏幕、E3发光材料、100%的sRGB和700nit峰值亮度。屏幕的整体素质比较不错，它拥有2340*1080的FHD+分辨率、19.5:9的比例、90Hz刷新率 、180Hz触控采样率以及SGS 屏幕护眼认证。最大的提升在于，首次用上高刷新率让系统整体的交互体验更加流畅，屏幕亮度相比上代也有所提升，更亮更丝滑。而且，魅族还预留了一个大彩蛋，那就是17系列后续可通过OTA，带来120帧高刷新率尝鲜模式。

此外，魅族17还搭载了第三代超线性立体声系统，外放音质进一步提升，在诸如mEngine 3.0横向线性马达同样得到了升级，目前mEngine 3.0的振感仍是安卓手机第一梯队，针对不同场景都有不同的振感，魅族味十足。

魅族17正面设计上还有一个亮点——采用了纯白色的前面板，这种设计在目前的智能手机中已经非常少见，在魅族17上你还是能感受到魅族的那份坚持。实际上，除了白色面板之外，诸如极小的打孔、圆形闪光灯、四边等宽等等，仍能感受到魅族在设计上的自我坚持。

第二部分：相机和拍照

魅族17采用了6400W四摄全场景影像系统。具体来看，后置四摄包括一颗6400W像素的索尼IMX686主镜头、一颗800W像素118度的超广角镜头、一颗1200W像素景深以及一颗500W像素微距镜头。

IMX686大家已经非常熟悉了，算是IMX 586的升级版，拥有 1/1.7 英寸大底，单像素面积依然为0.8微米，支持四合一输出，在大底加持下进光量得以保证，夜拍明亮度高。

很有意思的是，魅族17上的那枚景深镜头，竟然采用了1200万像素的IMX362，理论上可以拍摄出更出色的人像样张。微距和超广角的参数也不错，缺了枚长焦，但主摄6400万高解析力足够消费者使用。此外，魅族 17 配备 EIS 电子防抖技术，有效解决视频拍摄抖动带来的模糊问题。

相机实际表现如何，我们直接来看样张（图片均有压缩）：

▲阴雨天/主摄/自动HDR

▲阴雨天/主摄/自动HDR

▲阴雨天/主摄/自动HDR

▲阴雨天/主摄/自动HDR

▲室内/主摄/人像模式

▲室内/主摄/普通

魅族17的白天样张出片素质是非常稳定的，即便是拍摄环境是阴雨天，但凭借着高解析力的优势，样张放大之后细节仍非常丰富，样张也没有噪点，开启自动HDR之后画面层次感更强。

在夜间表现上，魅族17给笔者最大的印象就是高光抑制非常出色，比如下图中的广告牌和高亮字体，都没有出现明显的过曝或者是光线溢出的问题。夜间画面的动态范围表现尚可，暗部的楼宇也能拍出具体轮廓。不过部分夜拍样张放大之后，或许是为了抵消噪点，放大后的细节会呈现出明显的涂抹痕迹，像是油画，观感不怎么真实。

总的来说，魅族17的相机表现基本处于旗舰水准，在各个场景下都能满足用户的需求。

▲夜间 主摄 1/25 秒 f/1.8 ISO 318

▲夜间 主摄 1/15 秒 f/1.8 ISO 10895

▲夜间 主摄 1/25 秒 f/1.8 ISO 397

▲夜间 主摄 室内 1/40 秒 f/1.8 ISO 58

第三部分：性能跑分和游戏体验

魅族这次在17系列的用料上可以说非常良心——全系标配90Hz高刷新率屏、全系标配X轴线性马达、全系标配双线性扬声器、全系标配骁龙865+UFS 3.1等等。因此在性能体验上，魅族17和魅族17 Pro基本没有什么大的差别。

按照惯例，IT之家这里通过安兔兔、GeekBench等软件测试了魅族17的跑分性能，供大家直观了解。

好马配好鞍，高性能有了，如何利用高性能的硬件优势，给玩家们带来更好的游戏体验呢？在魅族17上，魅族给出了OneMind 4.0解决方案。按照魅族官方的说法，OneMind 4.0实现了30%的性能提升，降低了55%的写入延迟，并且大幅降低手机功耗。OneMind 4.0还加入了爆裂渲染引擎，通过全新的渲染逻辑和合理的性能分配，把游戏帧数波动控制在5帧以内。

我们测试了三款游戏，包括《和平精英》《王牌战士》《崩坏3》。

首先是《崩坏3》游戏，我们打开电池设置中的高性能模式，默认特效全开画质最高的情况下，运行崩坏3「后崩坏书」副本的剧情、委托任务20分钟后得到一张帧数表现图表，可以看到魅族17的平均帧数为48.3帧，其中剧情副本基本可以稳定在60帧左右，而委托任务的帧数波动幅度会大一些。

20分钟游戏后，机身正面最高温度为37.5度，背面最高温度为35度，温度控制的不错。

《和平精英》目前最高支持60FPS，在25分钟的游戏内，我们测得平均帧率为59.6。

我们放大来看的话，魅族17在《和平精英》游戏中，绝大部分时间都保持在59FPS之上，最低掉到55FPS，但这种次数屈指可数，在观感上也是无法察觉的，因此也足以说明魅族17在游戏上的稳定表现。

在25分钟的游戏内，魅族17的核心温度为56°C，机身最高温度（摄像头区域）为40.6°C，游戏后半部分时间能感受到机身的温度。

我们接着来看，在游戏前期（前5分钟），魅族17的核心状态波动较大，最大的A77核心偶尔冲顶2.8Ghz，后期基本保持稳定，不怎么发力，三枚A77大核心保持在1.2Ghz左右。

我们放大来看，后期游戏中，8枚核心基本保持稳定状态，四枚A55小核心平均帧率1.2Ghz，三枚A77大核心保持在1.5Ghz上下，最大的A77核心则在1GHz左右。

《王牌战士》最高支持90FPS，不过需要强调一点，在游戏内，主角死亡回复帧率会掉到45FPS（测帧软件判定为掉帧），游戏总的平均帧率是包含死亡回放的，所以总的平均帧率参考价值不大。

在该游戏中，我们测得平均帧率为87.5FPS（最高91FPS），如果局部放大，去掉死亡回放，只看游戏时帧率表现，可以看到魅族17基本全程稳定在90-91FPS，表现非常出色。

在两款游戏中，我们测得在WiFi条件下，魅族17游戏的平均功率分别是2881mW和3460mW。

在《和平精英》游戏中，开启最高画质和最高帧率，4500mAh的电池下魅族17差不多可以坚持5个小时。

魅族17采用了30W的快速充电，经过测试，魅族17从0到100%充满电共需要70分钟左右，前30分钟可充电50%以上。

第四部分：5G和Flyme 8.1系统

魅族17号称是魅族整个产品线中研发周期第二长的智能手机，笔者猜测很大一部分的原因是来自“5G”。作为魅族首款5G手机，魅族17采用了魅族独有的mSmart 5G技术，这是一套为解决5G痛点而生的快省稳系统级方案。根据场景智能调度，比如“基站预判”功能，可以基于户所在的地理位置信息快速切换 5G 络，比如基于信号强度及网络质量等多项数据，自动连接最快的网络。

根据魅族官方的数据，模拟用户日常使用的真实场景，5G连接下的全电池消耗测试中，打开mSmart 5G的魅族17比关闭mSmart 5G的魅族17能多用4小时25分钟的时间，功耗降低64%之多。

此外，魅族16还支持WiFi6、支持智能切网、全功能NFC等等。

Flyme是魅族手机的标志性烙印，优秀的交互体验和功能是不少用户选择魅族手机的原因之一。魅族17搭载了Flyme 8.1系统，系统底层更新为android 10，并且带来了300多项的提升和优化。

这里主要围绕“小窗模式2.1”和“Aicy”智能语音助手讲讲。

小窗模式2.1是一个用了就再也回不去的功能，为什么这么说呢？

以笔者为例，每每阅读微信公众号文章时，笔者就总担心这时候会不会有微信消息，因为只有退出阅读才能聊天，这种设定非常的“反人类”，即便是微信内置了悬浮窗功能，但每次打开文章都要重新加载，体验极其糟糕。小窗模式2.1新增了平行呼出功能，在同一个App内可以呼出不同的菜单，比如看公众号的同时，不用离开文章就可以微信聊天，极大的提高了用户体验。

在小窗模式2.1中，右下角内滑即可呼出快捷应用，应用会以小窗的形式盖在当前应用之上，方便用户操作，省去了来回切换后台的繁琐操作。

比如，我可以一边浏览IT之家新闻，一边在网易云音乐中切换歌曲、看“老网抑”们的评论。

此外，魅族17的后台中，应用支持锁定、模糊、分屏等快捷操作，模糊功能非常不错，可以进一步的保护用户隐私。

魅族17的Aicy语音进行了全新设计，包括全新的Aicy唤醒词和人声配音，特别是加入的“亲和女生”，声音特别真实，和那些网红女主播声音或者是二次元卡通声音不太一样，魅族17的声音像是一位知书达理的女性，魅族味十足。

Aicy其实可以看做是魅族的智慧中心，不仅是语音功能，诸如智慧识屏、影像、纵览、建议等等都是通过Aicy进行，除了语音功能之外，Aicy在手机中无处不在，比如建议功能，聊天中复制了淘宝口令，Aicy就会直接建议用户打开，比如扫码失败，Aicy就会建议用户用其它扫码应用。

再比如Aicy还可在拍照中准确的识别出人像、夜景、蓝天，根据你的性别、年龄、肤质、肤色进行针对性的面部塑造和美颜。

总结：

魅族17是一款体验上非常均衡的旗舰手机，并且只要当你触摸到手机的那一刻，定能从一些细节上感受到魅族独有的产品设计理念和那份执着的魅族精神，比如纯白面板，比如50比50配重比，比如调教极好的线性马达，比如极小打孔等等。

从笔者个人角度来评价的话，相比前代产品，魅族17变得稍重了一些，这是笔者对17略感遗憾的地方，不过稳定的性能输出，辨识度极高的ID设计，体验极好的Flyme 8.1系统，都会让笔者忍不住对这款产品打Call。