张朝阳：搜狐 Q2 将进入稳定盈利状态

5月19日消息，5月18日，搜狐公布了2020年一季度未经审计的财务数据。一季度搜狐实现营收4.36亿美元，同比增长6%。在非美国通用会计准则下，一季度亏损1800万美元，去年同期亏损5200万美元，减亏65.38%。

“公司现在从比较危险的亏损状态的公司变成一个盈利的公司，回到了安全地带。”搜狐董事长兼首席执行官张朝阳在媒体沟通会上表示，经过这两年的努力，接下来搜狐要谋求发展。会非常充满斗志地靠产品创新和创新打法，吸引更多用户。

搜狐公司预计，2020年第二季度，搜狐预计总收入在4.10亿美元至4.45亿美元之间。扣除预计将在2020年第二季度补提的预提所得税约8800万美元后，归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润/亏损在净亏损500万美元至净利润500万美元之间。

在当天的媒体沟通会上，张朝阳解释了Q2财报预期：“Q1是疫情的季度，不具有典型性，Q2比较能反映公司未来的走向。去年Q4搜狐盈利700万美元，那是包括了畅游和搜狗的，预期2020年Q2去掉搜狗之后，搜狐的现金流为正，这是一个好消息。”

搜狐核心业务持续减亏 源于控制成本并维持收入稳定增长

2020年Q1财报显示，扣除搜狗公司净利润/净亏损后，搜狐公司净亏损为800万美元，同比减亏84.31%。

对于减亏的原因，张朝阳总结：“缩减成本的同时保持稳定的收入。”财报显示，2020年Q1搜狐的营业费用下降到了2亿美元以下，“成本减少是因为公司的管理效率更高了，搜狐把一些不太赚钱的业务收缩，营销方面更加聪明。”

另一方面，Q1搜狐的收入并没有因为疫情而大幅降低。“疫情期间，人们在家看剧、玩游戏更多了，这都是疫情导致的正面的收入影响。虽然广告业务受到了打击，但在Q2看到了新的机会，因为以前广告商在线投入不是那么多，现在会花更多的钱放在线上。”

张朝阳表示，搜狐在节流方面已经到了极致，现在要靠收入的提升，再进一步把集团的亏损降低下来。“希望在Q2靠包括直播在内的创造性营销，使公司的收入提升。”

Q2有望进入稳定盈利状态

对于搜狐Q1的表现，张朝阳认为：“Q1亏损并没有扩大，反倒减少，这挺好。但是Q1是疫情的季度，不太标准，我们要看Q2的数据，这将是真实的盈利。”

财报预期显示，搜狐集团总收入在4.10亿美元至4.45亿美元之间，Q2运营层面利润在零至1000万美元之间。所谓“真实的盈利”，张朝阳解释道：“搜狐集团旗下有两个子公司——畅游和搜狗，2019年Q4搜狐盈利700万美元，其中畅游贡献了68%的业绩，搜狗贡献了1300万美元，如果去掉搜狗的话，Q4实际亏损600万美元，但这个数字到了今年Q2是零至1000万美元。同时，从4月17日以后，搜狐拥有畅游100%的业绩，说明未来照着这个趋势往下走，广告复苏，成本继续良好控制，搜狐会进入实质性的长久盈利状态。”

搜狐业绩Q2向好，得益于Q2品牌广告的复苏比广告行业更快一点。“很多企业广告开始投放，我们去找那些要投放广告的客户，给他们很多创造性的解决方案，所以说第二季度品牌广告比行业复苏的速度更加快。”

此外，从财报数据来看，畅游拥有很好的现金流，“集团的现金流很重要，Q2有畅游的贡献，又有集团的减亏和广告的复苏，所以集团现金流有望为正，这样会安稳多了。”张朝阳说。

对于搜狐现金储备高于市值，张朝阳说，投资人担心公司老亏损，尽管现金很多，但是他们对持续烧钱担心，所以把市值打低。现在我们集团的现金流为正了，投资人应该放心了吧。

6月8日试水直播带货

张朝阳总结2019年是搜狐恢复生命的一年，在产品、营销方面发力不少，2020年Q1本有望盈利，受疫情影响，广告业务也被波及。“我们就在内容和产品上发力。在搜狐视频、狐友上使劲迭代。这段时间，搜狐在视频直播技术和视频产品上的进展比较大。”

张朝阳还将于6月8日试水直播带货，未来还会邀请明星入驻搜狐视频进行直播，但由于搜狐视频不是专业的电商带货，因此不会像电商一样去追求销量。“我们的带货更多从生活方式和内容角度进行，明星来聊天，传播各种他们的东西，顺便卖点东西。”

同时，张朝阳透露现在的工作是“777”，“每周早上7点到晚上7点，尤其是这一年，管理比以前细致多了，也更严格了，把团队放在最重要的几个业务上。Q2是一个非常关键的季度，它不仅是一个季度的成绩，也代表着过去两年搜狐持续的优化。Q2下半年开始，希望继续在产品迭代上发展，在营销和活动上恢复2019年的势头。”

当被问及是否有退休计划时，张朝阳笑称，“没有，我正忙着搜狐的中兴，战斗正欢呢。”