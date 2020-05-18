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张朝阳：6月8日进行直播带货首秀，不会过于追求销量

2020/5/18 17:48:35来源：新浪科技作者：泽宇责编：孤城评论：

北京时间5月18日下午消息，搜狐今日发布2020年第一财报。在财报媒体沟通会上，张朝阳向新浪科技等媒体表示，搜狐视频的亏损是继续降低的，这其中包括视频的成本的降低，以及付费收入的提升。不过张朝阳并未透露具体付费用户的数量，在他看来，不能把搜狐视频看成与优爱腾一样的长视频阵营，而是走上了直播短视频社交与长视频的双引擎道路。

搜狐视频发力直播之后，原本的千帆直播将何去何从？张朝阳表示，目前千帆相当于搜狐视频签下的开发团队，为搜狐视频开发产品插件，千帆直播App本身不追求大流量。

截至目前，张朝阳已经坚持直播超过3年。谈到自己直播的“初心”，张朝阳表示，当时想更多的想与这个世界交流，想重塑人生，与此同时也想学英语也教别人。“直播这件事跟公司没有太大关系，但我对世界的格局和看法也都不一样了，增强了学习能力。”

“以前很多人瞧不起直播，但很多明星也开始直播。”在他看来，直播是媒体新的传播形式，

现在的风口就是所有人都要直播。

张朝阳透露，将于6月8号开启个人直播带货，推荐自己生活中喜欢的产品，其中包括榨汁机。不过他也表示这更多的是一个新尝试，“把我生活中喜欢的东西都带完就没得带了”。

搜狐视频是否会签约专业的直播带货主播？张朝阳表示，会邀请一些明星入驻，从生活方式和内容角度切入，顺便卖卖东西，搜狐视频不是专业的电商带货，不会像电商一样去追求销量。

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关键词：张朝阳直播

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