微软Build大会开幕，CEO纳德拉大谈云计算和Microsoft 365

5月20日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，微软Build 2020开发者大会以数字形式拉开了序幕。今年的大会将举办多场会议，并发布诸多针对开发者的公告。简而言之，微软似乎重新回到了自己的根基上，专注于开发者，并为其各种平台(包括Windows、Azure、Power BI和Dynamics 365)建立用户基础。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)在会上发出四大公告：

图：微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉

1.新冠病毒疫情的影响

纳德拉说：“我们已经看到数字技术在这场危机的三个阶段中发挥的关键作用，三个阶段分别为应急响应、复苏再到重新想象未来世界。每家公司都越来越需要一种能力，可以随时远程控制一切，从制造到销售再到客户支持等。”

他表示，公司“还需要能够模拟任何事情，从免疫系统如何对病毒做出反应，到风力涡轮机的故障如何影响我们的电力供应。他们还需要能够在任何地方实现自动化，以实现更快、更灵活的反应，从医疗保健的分诊到智能建筑的维护，再到零售的路边提货。我认为这个机会将成为我们微软使命的基础。”

2.云计算平台Azure

纳德拉利用他在Build上的主题演讲来说明他所谓Azure的与众不同之处，Azure的竞争对手是规模大得多的亚马逊AWS和规模较小的谷歌云（Google Cloud）。但他指出，财富500强公司中有95%是Azure的客户。

纳德拉说：“现在，每个行业的组织都比以往任何时候都更依赖Azure来支持他们的关键工作负载，从人工智能辅助机器人的医疗分诊，从制造业中的数字双胞胎，再到电子商务和零售。这个基础设施使你能够远程、模拟和自动化任何活动。我们正在将Azure打造成世界计算机。我们有61个数据中心区域，比其他任何云提供商都多。我们是唯一个延伸到边缘的云平台，拥有从Azure Edge Zones for 5G到Azure Sphere for Secure IoT所需的所有灵活性。”

纳德拉补充说：“归根结底，我们在从边缘到混合再到数据和人工智能的每一层都在创新。我们一直在混合计算方面处于领先地位。Azure Arc是第一个为多云、多边缘世界构建的控制面。”

3.Azure更新

微软在Build 2020大会上公布了一系列与Azure相关的更新，纳德拉在他的主题演讲中强调了其中的几个：

——Azure Arc：支持在任何地方部署Azure服务，并将Azure管理扩展到任何基础设施。微软宣布，支持Azure Arc的Kubernetes集群现已公开预览版。纳德拉说：“今天，我们正在进一步推动Azure创新，为Kubernetes启用Azure Arc。在数据层，Azure是第一个拥有无限数据和分析能力的云计算服务，它可以为每家公司提供本地云数据状态。我们确实使用云的新内存层次结构重建和重新想象了云数据资产。”

——Azure Synapse Link：帮助开发人员对实时交易数据进行实时分析的新架构。微软表示，Azure Synapse Link是混合事务分析处理(HTAP)的云本地实现，只需一次点击，就能将运营数据库服务和Azure Synapse Analytics实时结合在一起，而不会管理数据移动，也不会给客户的操作系统带来负担。该解决方案现在正在公开预览中。

——Azure AI：纳德拉说：“我们在Azure机器学习方面也将有新的能力，可以更好地理解模型的可解释性，使用差异隐私、控制和审计数据以及模型进行保护。这对构建负责任的AI都非常关键。”微软表示，新的模型可解释性和公平性评估能力将使开发更准确、更公平的模型成为可能。此外，纳德拉还提到了该公司所称的“世界上第一台云端人工智能超级计算机”的进展情况。他说：“我们在这方面已经取得了巨大进步，从基础设施到大规模、多模式的模型，它们本身就是其他开发者可以使用的平台。”

4.微软365更新

纳德拉指出，Build 2020还看到了微软365平台的更新，该平台将Office 365应用程序(包括Outlook和Teams)与Windows 10、设备管理和安全性相结合。他说：“我们正在打造以人为中心、多设备、多感官体验的全球生产力云。我们已经看到微软365的巨大规模和使用强度。今天有超过7500万的Teams日活跃用户和10亿台运行Windows 10的月度活跃设备。”

纳德拉称，对于协作平台Teams，将第三方业务线应用程序与团队集成的公司数量在过去两个月增加了两倍。他说：“我们正在将这一点提升到全新的水平。有了Teams和Fluid Framework，你就可以用新的协作画布构建Teams应用程序。现在，在你构建的任何应用程序中，协作都是最好的。”

微软表示，Fluid Framework正在与微软365首次集成，这些集成允许用户在文档上进行协作，并创建可以在不同应用程序之间轻松共享的“连接组件”。

与此同时，有了Teams和Power平台，“你可以构建和嵌入强大的应用程序、聊天机器人工作流、业务流程仪表板”，这一切只需一键‘Add to Teams’即可。纳德拉称：“我认为这将彻底改变我们的一线用户团队。有了Teams in Visual Studio，专业开发人员现在有能力拥有集成的工作流来构建应用程序和团队协作工具。”