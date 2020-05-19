微软 Q&A 正式上线，替代 MSDN 和 TechNet 论坛

IT之家5月19日消息 去年10月份，微软宣布将用新的Microsoft Q&A代替MSDN和TechNet论坛。Microsoft Q&A将是获得有关微软产品和服务的所有技术问题答案的唯一途径。Microsoft Q&A是Microsoft Docs平台的扩展，它将使用相同的用户身份验证。

现在Microsoft Q&A正式上线可用，期间准备了很长时间，在幕后付出了巨大的努力。

你可以发布问题并进行标记，以使社区更容易找到类似的问题并回答。当你在Microsoft Q&A上发布回答的问题时，你将获得声望点。你还可以通过提出新的错误Bug或功能，对答案进行投票等来赚取声誉积分。

据IT之家了解，没有内容将被转移，但声誉将转移到新服务中。另外，MSDN和Technet上的内容将被存档，并且仍然可用，仅限阅读。

Microsoft Q&A功能：

基于标签的体验使你可以在一个地方提出跨产品和服务的问题

关注帖子，标签或人员以获取更新

跨docs.microsoft.com的单一登录的统一配置文件

键入问题时提供建议答案，以快速识别可能存在的答案

书签内容以供将来参考

Microsoft Q&A访问：点此链接。

