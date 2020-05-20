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微软 Chromium 版 Edge 浏览器 Linux 版首次亮相

2020/5/20 7:19:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月20日消息 微软于今年1月份推出的经过改进的 Chromium 版 Edge 浏览器已进入Linux操作系统，并有望在今年晚些时候在开源平台上发布。

Chromium 版 Edge 广受好评，现已在Windows和macOS系统上提供。微软最近确认Linux版本也正在运行开发。微软计划到2020年底在所有主要的台式机和移动操作系统上提供Edge浏览器。

去年，Edge开发团队还对Web开发人员进行了一项调查，以征询他们对Linux Web浏览器的反馈和期望。

IT之家发现，今天，微软 Build 2020 大会上简要介绍了Linux专用Microsoft Edge浏览器。在会议中，Microsoft Azure工程师被发现使用了Microsoft Edge for Linux。

微软的一位高管简短地展示了Edge浏览器首次在Linux上运行，但遗憾的是，没有确切的信息说明该浏览器何时可用以及如何在Linux上运行。我们所知道的是，它将比预期的要早推出。

Microsoft Edge for Linux具有熟悉的用户界面。像Chromium一样，它具有用于后退、前进、主页和页面刷新控件的相同位置。

URL栏的末尾还有一个星号选项，可将当前页面设置为收藏夹。与Chrome不同，Microsoft Edge的新标签页布局将在“重点突出”、“启发性”和“信息性”之间进行选择。

新的Edge浏览器随附支持Chrome扩展，Microsoft Defender集成，类似Firefox的隐私控制，收藏功能等。

用于Linux的Microsoft Edge浏览器有望在今年晚些时候发布。

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关键词：Edge浏览器微软LinuxBuild 2020

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