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微软宣布 HoloLens 2 将支持 5G

2020/5/20 8:34:15来源：新浪科技作者：于泽责编：骑士评论：

5月20日早间消息，在微软Build 2020大会上，微软宣布混合现实设备HoloLens 2将支持5G，并将在更多的国家和地区上市。

微软的混合现实主管Greg Sullivan介绍了一些HoloLens 2的特性，微软在2019年二月正式发布了HoloLens 2混合现实设备，相比一代，有着更好的沉浸感、佩戴也更舒适感，使全息影像更加生动、逼真。在HoloLens 2中，微软将视场角扩大了一倍多，同时保持业内领先的视野内每角度47个像素的全息密度。

HoloLens 2包含的全新显示系统，让HoloLens得以在低功耗下实现显著的性能提升。在HoloLens 2中，微软完全更新了用户与全息影像的交互方式，利用新的TOF深度传感器，结合内置AI和语义理解，可以通过与现实世界的物体交互时所使用的同样手势来直接操控全息影像。HoloLens 2可以根据其形状和外观识别特定物体，这在HoloLens 1代中是不可能的，只能识别表面。

不过当时比较遗憾的时候，HoloLens 2没有5G版本，现在HoloLens 2终于可以通过插卡的方式获得5G支持，今年HoloLens 2将在更多国家和地区上市。需要注意的是，这款HoloLens 2仍然是面向企业，而不是普通消费者。

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关键词：HoloLens 25G微软

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