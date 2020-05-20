【IT之家评测室】石头扫地机器人T7 Pro体验：双目避障、骁龙芯！和宠物友好相处的秘诀

两个月前，石头科技带来了扫地机器人T7旗舰新品，T7拥有更智能的电控水箱、更聪明的拖扫算法、更合理的人性化操作，可谓石头科技最新技术成果的集大成之作。笔者原本以为T7这款产品将是石头科技在今年上半年的旗舰担当，没想到石头科技竟然还憋着一个大招——
在T7发布后的短短两个月之内，石头科技又带来了T7 Pro，按照官方的说法，T7 Pro是石头科技2020年度AI科技探索新品，具备了石头科技最新前沿技术成果和最好的用户体验。
那么这款石头扫地机器人T7 Pro，到底都“Pro”在哪里呢？IT之家已经提前拿到了这款产品，并且进行了深度体验，现在为大家带来上手体验。
一、简约设计外观，多了“眼睛”大不同
IT之家拿到的石头扫地机器人T7 Pro为曜石黑配色，在外观设计上，石头扫地机器人T7 Pro基本与T7保持了一致，均是简单大方的设计语言，简约而精致，非常百搭，放在家里也可当作是一个不错的摆设物。
石头扫地机器人T7 Pro正面前方位置采用了三枚物理按键，所有的开机、联网、启停等操作，都可以通过这三个按键完成，当然，通过App可以实现更智能和复杂的操作。
石头扫地机器人T7 Pro机身正上面的激光“瞭望塔”印刻着石头的标志。
底部包括可拆卸式主刷和上下伸缩式滚轮，以及导向轮、边刷等零部件。
安装拖布状态▲
拖布拆卸状态▲
边刷▲
滚轮▲
底刷可拆卸设计▲
底部充电触点和导航轮▲
在细节设计上，T7 Pro正面面板采用了类似钢琴烤漆的材质，仔细观察的话，会看到黑色面板内部有无数的亮点，最终形成了高亮陶瓷般的光泽，此外，“瞭望塔”则采用了回心圆的纹理设计，更凸显高端旗舰的身份。
水箱（未安装拖布以及拖布支架）▲
T7 Pro的电控水箱共分为两部分，上面是存储水量的水箱，底部则是拖布支架。和T7一样，T7 Pro拥有目前石头科技家族最大的水箱，容量达到了297ml。
在水箱的拆卸安装方式上，T7 Pro采用了T7一样的抽屉式设计，更加的合理和人性化，无需将扫地机器人翻身底部朝上拆卸，只需要从后面按住黑色卡扣，就可将水箱以及拖布支架进行安装或拆卸。
机身内部，同样是可拆卸的尘盒、滤网、毛刷等器件，设计上与T7基本一致，这里就不额外说明了。
相较于T7，T7 Pro最大的升级点是加入了两只眼睛，拥有了鹰眼一般的精准视力，避障更轻松，实现真正无人值守的清扫体验。
T7 Pro充电口位置多了两枚摄像头组成的AI双目视觉模块，由2颗500W像素 120°广角摄像头和红外补光灯、回充传感器等器件组成，同时配备高通8核处理器，通过双目立体视觉及AI物体识别技术实现智能避障功能。
从石头科技官方给的数据来看，T7和T7 Pro之间，包括吸力大小、电池容量、电控水箱容积等都是一致的。在石头扫地机器人T7的评测中，IT之家对T7的续航、吸力等方面进行了深度测试，本篇文章就不重点阐述了。
二、LDS激光导航+ AI双目避障的优势到底在哪？
从品牌诞生起，石头科技就一直致力于LDS激光导航的研究和普及，作为扫地机器人导航方式的一种，LDS激光导航目前已经成为了大部分扫地机器人产品的首选导航方式。而LDS激光导航也是实现智能路径规划式清理的必备因素之一，关于LDS激光导航，IT之家此前已经科普过多次，可以说是目前最为实用和效果最好的导航系统。
那么只有LDS激光导航就够了吗？显然，石头科技并不满足于此，实现真正意义上的自动清扫，就要做到用户真正地解放双手，不困住、不卡住，让用户使用更省心。因此，避障能力的强弱直接影响了扫地机器人的实际体验效果。
大家都知道，鲸鱼拥有非常发达的声呐系统，依靠回声定位功能，能精准地识别周边环境，但视力就有些退化了，比如鲸鱼搁浅，即便是目前仍未有准确的答案可以回答搁浅原因，但大多数解释都与其体内的回声定位系统有关。如果拥有了强大的回声定位系统，再加上一双视力极好的眼睛，那在生物界岂不是“开挂”般的存在？生物做到这样或许要千万年的进化，但科技产品实现这个并不困难。
石头科技认为，未来计算机视觉技术是大势所趋，通过AI物体识别和双目立体视觉，让机器人更聪明地避障，与激光规划算法配合真正做到无人值守全程自动化。
T7 Pro就是在拥有LDS激光导航的基础上，加入了一双眼睛，双眼（双目摄像头）具有更好的空间感，看到3D立体世界，借助强悍的RR mason 7.0 3D算法系统，最终实现了精准的视觉避障能力。
T7 Pro可避开视觉范围内的一切家庭常见宽大于5cm，高3cm-8cm之间的障碍物，无论是牛奶盒还是掉在地上的毛绒玩具、纸盒等等，T7 Pro都能轻松应对。
为了更好更快地处理双目数据，石头扫地机器人平台首次采用高通骁龙8核处理器 APQ8053，异构8核CortexA53处理器，即骁龙625去除modem后的产品。强劲的处理器性能可以快速的识别、处理图像数据，帮助T7 Pro更好的避障。
三、双目立体视觉避障，真正的解放双手
对于地面杂乱又或者是养着猫猫狗狗等小宠物的家庭来说，T7 Pro的AI双目避障格外适用。为什么这么说？
比如以往我们用扫地机器人远程扫地的时候，如果家里有宠物，就一定要将宠物的地方设为禁区，万一疏忽了，又或者是狗狗从笼子里越狱，好巧不巧的在客厅里拉个臭粑粑，此时此刻，只有激光导航的机器人，是无法判别眼前的这坨黄色的东西到底是啥，于是乎——
扫地机器人拖着狗屎，将它们均匀地涂抹到房间的地板上...
这并不是只有在段子里才能发生的事情，网上搜索关键词，你会发现超多的消费者曾遇到过上述令人崩溃的瞬间。
T7 Pro搭载的500万像素的双摄像头，可快速获取物体的三维信息、距离信息，同时配备自适应红外补光灯，在黑暗环境下也能实现安全避障。基于AI 物体识别技术，T7 Pro可实时（260ms/次）快速识别电线团、插线板、鞋子、吧台椅底座、体重秤等家庭常见障碍物。同样是狗狗粑粑的场景，T7 Pro借助于AI双目系统，可以精准地识别“粑粑”，并且在清理的过程中，绕过粑粑，同时需要保证覆盖避免漏扫。
在石头App内（米家App后期更新获得），石头扫地机器人T7 Pro的清扫界面多了一个摄像头按钮，在设置内同样也多了摄像头功能选项。你可以自由决定是否开启双目避障系统，是否开启摄像头实景照片和实时视频。
为了保护用户隐私，该功能需要设置密码。
总结：
相反，如果家里地面杂物较少，也没有宠物乱拉粑粑的担忧，那么选择T7性价比会更高一些。
推荐阅读：
《【IT之家评测室】石头扫地机器人T7评测：目前石头科技最好用的扫地机器人》