【IT之家评测室】石头扫地机器人T7 Pro体验：双目避障、骁龙芯！和宠物友好相处的秘诀

两个月前，石头科技带来了扫地机器人T7旗舰新品，T7拥有更智能的电控水箱、更聪明的拖扫算法、更合理的人性化操作，可谓石头科技最新技术成果的集大成之作。笔者原本以为T7这款产品将是石头科技在今年上半年的旗舰担当，没想到石头科技竟然还憋着一个大招——

在T7发布后的短短两个月之内，石头科技又带来了T7 Pro，按照官方的说法，T7 Pro是石头科技2020年度AI科技探索新品，具备了石头科技最新前沿技术成果和最好的用户体验。

那么这款石头扫地机器人T7 Pro，到底都“Pro”在哪里呢？IT之家已经提前拿到了这款产品，并且进行了深度体验，现在为大家带来上手体验。

一、简约设计外观，多了“眼睛”大不同

IT之家拿到的石头扫地机器人T7 Pro为曜石黑配色，在外观设计上，石头扫地机器人T7 Pro基本与T7保持了一致，均是简单大方的设计语言，简约而精致，非常百搭，放在家里也可当作是一个不错的摆设物。

石头扫地机器人T7 Pro正面前方位置采用了三枚物理按键，所有的开机、联网、启停等操作，都可以通过这三个按键完成，当然，通过App可以实现更智能和复杂的操作。

石头扫地机器人T7 Pro机身正上面的激光“瞭望塔”印刻着石头的标志。

底部包括可拆卸式主刷和上下伸缩式滚轮，以及导向轮、边刷等零部件。

安装拖布状态▲

拖布拆卸状态▲

边刷▲

滚轮▲

底刷可拆卸设计▲

底部充电触点和导航轮▲

在细节设计上，T7 Pro正面面板采用了类似钢琴烤漆的材质，仔细观察的话，会看到黑色面板内部有无数的亮点，最终形成了高亮陶瓷般的光泽，此外，“瞭望塔”则采用了回心圆的纹理设计，更凸显高端旗舰的身份。

水箱（未安装拖布以及拖布支架）▲

T7 Pro的电控水箱共分为两部分，上面是存储水量的水箱，底部则是拖布支架。和T7一样，T7 Pro拥有目前石头科技家族最大的水箱，容量达到了297ml。

在水箱的拆卸安装方式上，T7 Pro采用了T7一样的抽屉式设计，更加的合理和人性化，无需将扫地机器人翻身底部朝上拆卸，只需要从后面按住黑色卡扣，就可将水箱以及拖布支架进行安装或拆卸。

机身内部，同样是可拆卸的尘盒、滤网、毛刷等器件，设计上与T7基本一致，这里就不额外说明了。

相较于T7，T7 Pro最大的升级点是加入了两只眼睛，拥有了鹰眼一般的精准视力，避障更轻松，实现真正无人值守的清扫体验。

T7 Pro充电口位置多了两枚摄像头组成的AI双目视觉模块，由2颗500W像素 120°广角摄像头和红外补光灯、回充传感器等器件组成，同时配备高通8核处理器，通过双目立体视觉及AI物体识别技术实现智能避障功能。

从石头科技官方给的数据来看，T7和T7 Pro之间，包括吸力大小、电池容量、电控水箱容积等都是一致的。在石头扫地机器人T7的评测中，IT之家对T7的续航、吸力等方面进行了深度测试，本篇文章就不重点阐述了。

二、LDS激光导航+ AI双目避障的优势到底在哪？

从品牌诞生起，石头科技就一直致力于LDS激光导航的研究和普及，作为扫地机器人导航方式的一种，LDS激光导航目前已经成为了大部分扫地机器人产品的首选导航方式。而LDS激光导航也是实现智能路径规划式清理的必备因素之一，关于LDS激光导航，IT之家此前已经科普过多次，可以说是目前最为实用和效果最好的导航系统。

那么只有LDS激光导航就够了吗？显然，石头科技并不满足于此，实现真正意义上的自动清扫，就要做到用户真正地解放双手，不困住、不卡住，让用户使用更省心。因此，避障能力的强弱直接影响了扫地机器人的实际体验效果。

大家都知道，鲸鱼拥有非常发达的声呐系统，依靠回声定位功能，能精准地识别周边环境，但视力就有些退化了，比如鲸鱼搁浅，即便是目前仍未有准确的答案可以回答搁浅原因，但大多数解释都与其体内的回声定位系统有关。如果拥有了强大的回声定位系统，再加上一双视力极好的眼睛，那在生物界岂不是“开挂”般的存在？生物做到这样或许要千万年的进化，但科技产品实现这个并不困难。

石头科技认为，未来计算机视觉技术是大势所趋，通过AI物体识别和双目立体视觉，让机器人更聪明地避障，与激光规划算法配合真正做到无人值守全程自动化。

T7 Pro就是在拥有LDS激光导航的基础上，加入了一双眼睛，双眼（双目摄像头）具有更好的空间感，看到3D立体世界，借助强悍的RR mason 7.0 3D算法系统，最终实现了精准的视觉避障能力。

T7 Pro可避开视觉范围内的一切家庭常见宽大于5cm，高3cm-8cm之间的障碍物，无论是牛奶盒还是掉在地上的毛绒玩具、纸盒等等，T7 Pro都能轻松应对。

为了更好更快地处理双目数据，石头扫地机器人平台首次采用高通骁龙8核处理器 APQ8053，异构8核CortexA53处理器，即骁龙625去除modem后的产品。强劲的处理器性能可以快速的识别、处理图像数据，帮助T7 Pro更好的避障。

三、双目立体视觉避障，真正的解放双手

对于地面杂乱又或者是养着猫猫狗狗等小宠物的家庭来说，T7 Pro的AI双目避障格外适用。为什么这么说？

比如以往我们用扫地机器人远程扫地的时候，如果家里有宠物，就一定要将宠物的地方设为禁区，万一疏忽了，又或者是狗狗从笼子里越狱，好巧不巧的在客厅里拉个臭粑粑，此时此刻，只有激光导航的机器人，是无法判别眼前的这坨黄色的东西到底是啥，于是乎——

扫地机器人拖着狗屎，将它们均匀地涂抹到房间的地板上...

这并不是只有在段子里才能发生的事情，网上搜索关键词，你会发现超多的消费者曾遇到过上述令人崩溃的瞬间。

T7 Pro搭载的500万像素的双摄像头，可快速获取物体的三维信息、距离信息，同时配备自适应红外补光灯，在黑暗环境下也能实现安全避障。基于AI 物体识别技术，T7 Pro可实时（260ms/次）快速识别电线团、插线板、鞋子、吧台椅底座、体重秤等家庭常见障碍物。同样是狗狗粑粑的场景，T7 Pro借助于AI双目系统，可以精准地识别“粑粑”，并且在清理的过程中，绕过粑粑，同时需要保证覆盖避免漏扫。

在石头App内（米家App后期更新获得），石头扫地机器人T7 Pro的清扫界面多了一个摄像头按钮，在设置内同样也多了摄像头功能选项。你可以自由决定是否开启双目避障系统，是否开启摄像头实景照片和实时视频。

为了保护用户隐私，该功能需要设置密码。

为了验证石头扫地机器人T7 Pro的识别精准度，IT之家用两种不同的粑粑模型进行了测试。强调一点，考虑到粑粑模型过于真实，避免观感不适，IT之家这里将图片进行了马赛克处理。

如下图GIF所示，当T7 Pro在清扫过程中，激光雷达检测到了前方有障碍物之后，会做一个明显的减速处理，同时摄像头开启工作，判定是粑粑之后，会直接绕过，为了防止边刷碰到粑粑，石头扫地机器人T7 Pro甚至还会主动与粑粑保持一定的距离，这些小细节非常人性化。

我们在App的地图内，还可以看到石头扫地机器人T7 Pro的清扫轨迹，比如下图，可以看到产品明显绕了粑粑一圈。

同时，在App内，石头扫地机器人T7 Pro还会以截图的方式形成识别结果，方便消费者查看。

不只是粑粑，在笔者的测试中，房间里的插线板、鞋子等物体都能精准识别，并且在清扫的过程中都绕过了这些障碍物。

目前，石头T7 Pro已实现识别 7 类常见障碍物，包括鞋子，底座，体重称，插线板，线团，粑粑，后期还将加入袜子、簸箕、U型椅等其他种类。

AI双目避障的加入，石头扫地机器人T7 Pro的避障效果更明显和更智能，比如下面的GIF中，两条桌子腿之间的空间刚好允许T7 Pro通过，对于普通扫地机器人来说，如果不碰触到桌脚完美通过的话，难度不亚于刚拿证的新手在密集的停车场里倒车入库。

有了视觉就是不一样，T7 Pro在这里就像是一位老司机，直接从狭窄的桌腿间通过，进行桌下的清洁工作，整个过程没有接触到任何物体。

有了AI双目的T7 Pro，遥控清扫变得更轻松，可玩性更强。在遥控清扫的过程中，你可以实时看到周围的环境，及时选择合适方向。再比如在T7 Pro的运行中，如果被杂物挡住清扫空间，有了“眼睛”之后，你可以及时通过App远程操控避障，脱离复杂环境。

更重要的是，T7 Pro在一定程度上，还成为了你的远程移动摄像头，通过石头的“眼睛”，查看家里的宠物是否“越狱”等等。换句话说，你的T7 Pro变成了一架贴地飞行的无人机，通过遥控，你可以远程实时查看家中状况，这一定程度上满足了用户的安防需求。

在遥控页面上，还有地图选项，可以选择地图上的位置点进行定点清扫，经过IT之家的测试，在定点清扫的途中，石头扫地机器人T7 Pro的双目系统依旧是工作状态，比如在途中放上某些障碍物，石头扫地机器人T7 Pro检测到之后会绕行避开，最终顺利到达指定地点。

比如我们放大地图来看，前往右侧指定位置的途中，石头扫地机器人T7 Pro遇到了“鞋子”障碍物，下图箭头位置可以看到石头扫地机器人T7 Pro有一个明显的绕行处理，而不是横冲直撞地达到指定点。

石头扫地机器人T7 Pro在扫拖工作中，还有一大杀手锏功能——非常合理化和人性化的扫拖算法，在T7评测中，IT之家已经对该功能进行了深度评测，这里再简单介绍一下。

T7 Pro拥有全新多地图管理4.0系统，包括房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小。

在清扫过程中，石头扫地机器人T7 Pro会自动识别不同位置和面积的房间，你可以手动选择定义这些房间（如下图不同颜色代表的区域），你可以给这些房间命名排序。

针对不同房间，你还可以选择不同的清扫模式，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位，又或者是客厅大吸力但不拖地，卧室标准吸力，水量为大，都可以根据你的需求进行调整。

假如用户将某个房间的水量设置为关时，在开始清扫时，T7 Pro会先不喷水，直接优先清扫干拖区域，干拖区扫后，再快速打湿拖布投入到需要湿拖的房间。

总结：

石头扫地机器人T7 Pro是一款体验上极其出色的扫地机器人产品，加入的双目视觉系统，让T7 Pro的避障能力有了质的提升，实现真正无人值守的清扫体验。

对于那些养有宠物的家庭，又或者是地面环境较复杂的母婴人群们来说，石头扫地机器人T7 Pro是绝佳的选择。石头扫地机器人T7 Pro可以和家里的杂物们友好相处，出门在外，家里的宠物乱拉粑粑也无需额外担心，扫地机器人可以轻松识别并绕过。

那么T7和T7 Pro之间又该如何选择呢？在笔者看来，如果你是一位技术极客，又或者是家中养有宠物，地面环境更复杂，那么T7 Pro绝对是你一步到位的选择。相反，如果家里地面杂物较少，也没有宠物乱拉粑粑的担忧，那么选择T7性价比会更高一些。

作为石头科技2020年度的AI科技探索新品，在产品体验之外，石头扫地机器人T7 Pro在整个扫地机器人行业是里程碑般的产品，将进一步地推动AI双目避障+LDS激光导航的普及，引领着整个行业的上升和技术突破。

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