【IT之家开箱】石头扫地机器人T7 Pro图赏

5月20日，石头科技带来了扫地机器人T7 Pro旗舰新品，这是石头科技2020年度AI科技探索新品，产品具备石头科技最新前沿技术成果和最好的用户体验。

IT之家已经提前拿到了该产品，现在为大家带来这款新品的开箱图赏。



IT之家拿到的石头扫地机器人T7 Pro为曜石黑配色，在外观设计上，石头扫地机器人T7 Pro基本与T7保持了一致，均是简单大方的设计语言，简约而精致，非常百搭，放在家里也可当作是一个不错的摆设物。

石头扫地机器人T7 Pro正面前方位置采用了三枚物理按键，所有的开机、联网、启停等操作，都可以通过这三个按键完成，当然，通过App可以实现更智能和复杂的操作。

石头扫地机器人T7 Pro机身正上面的激光“瞭望塔”印刻着石头的标志。

底部包括可拆卸式主刷和上下伸缩式滚轮，以及导向轮、边刷等零部件。

在细节设计上，T7 Pro正面面板采用了类似钢琴烤漆的材质，仔细观察的话，会看到黑色面板内部有无数的亮点，最终形成了高亮陶瓷般的光泽，此外，“瞭望塔”则采用了回心圆的纹理设计，更凸显高端旗舰的身份。

T7 Pro的电控水箱共分为两部分，上面是存储水量的水箱，底部则是拖布支架。和T7一样，T7 Pro拥有目前石头科技家族最大的水箱，容量达到了297ml。

在水箱的拆卸安装方式上，T7 Pro采用了T7一样的抽屉式设计，更加的合理和人性化，无需将扫地机器人翻身底部朝上拆卸，只需要从后面按住黑色卡扣，就可将水箱以及拖布支架进行安装或拆卸。

▲机身内部，同样是可拆卸的尘盒、滤网、毛刷等器件

T7 Pro充电口位置多了两枚摄像头组成的AI双目视觉模块，由2颗500W像素 120°广角摄像头和红外补光灯、回充传感器等器件组成，同时配备高通8核处理器，通过双目立体视觉及AI物体识别技术实现智能避障功能。

在核心参数方面，T7 Pro采用全新的无刷风机，Max模式下风机吸力提升至2500Pa。内置5200mAh 大容量电池，标准模式下，单次续航约为 2.5小时，约可清扫 250 平米房屋面积。

T7 Pro采用了全新恒压电控水箱，拥有297ml 大容量，小水量可拖地250㎡，中水量可拖地200㎡。其他方面，包括地图管理4.0、语音控制等，可定制你的清洁方案，定制项包含房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小，并且可以针对单个房间进行不同的设置。

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