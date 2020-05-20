波士顿动力机器狗又添新技能：Spot变身“牧羊犬”

北京时间5月20日下午消息，据外媒报道，放牧这个古老的技艺，并非人类和犬类所独有的能力。Boston Dynamics公司的四足机器狗Spot似乎也能像真正的牧羊犬一样，做好放羊这个工作。

机器人软件企业Rocos在本周二发布了一段新视频，视频中一个Spot机器狗正在新西兰的草原上展示自己的放牧技巧。

Rocos所发布的这段视频，展示了Spot在农业方面所取得的各种进步，在没有人类监督的情况下管理羊群，就是它最新的技能之一。

Rocos在视频描述中写到：“机器人，例如Boston Dynamics公司的Spot，提高了区域估算的准确性，缓解了人工短缺所带来的压力，并且提升了农场工作中的精确度。”

在这段视频中，Spot成功穿过果园、岩石和山丘等复杂地形，以及木质桥梁等区域，最后还管理了羊群，实现这一切所依托的，是其搭载的红外摄像机、实时地图绘制技术以及先进的传感器。

Rocos在视频中提到，该公司计划创建一个计算机系统，该系统可以同时对多个Spot进行远程管理。这个系统将让机器人具备独立运作能力，让人类拥在管理大型农场和牧场的时候能够解放出更多的时间。

Rocos和Boston Dynamics两家公司都没有立即对置评请求做出回应。

此前Spot已经多次显示了它的能力。这个Boston Dynamics生产的机器狗在疫情期间曾帮助医生近距离接触新冠病毒患者，在公园中提醒人们保持足够的社交距离，甚至还曾在更早的时候拉过车。

其实，机器人放牧也并不算什么新奇的事情。早在2013年，来自澳大利亚悉尼的机器人研究人员就曾使用一个名叫Rover的机器人，成功将牛群赶回到附近的农场中。