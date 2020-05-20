杨元庆：疫情期间联想少生产了400万部手机，但营收比想象好

5月20日晚间消息，今日早间，联想集团发布第四财季财报，报告显示，联想集团第四季度营收105.8亿美元，同比下降9.7%，市场预估92.9亿美元；第四季度毛利率17.6%，市场预估15.3%；除税前溢利10.18亿美元，按年增长19%；全年每股末期股息0.215港元。

财报发布会，联想集团董事长兼CEO杨元庆、联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军在财报沟通会上接受新浪科技等媒体采访。

疫情影响的是供应而不是需求

对于业绩下降，杨元庆表示，第一季度本来就是联想业务的淡季，这是联想财年的最后一个季度。10月、11月、12月的第三季度是旺季，所以季比季表现下降是很正常的。但是上个季度年比年的营业额也有所下降，下降了超过9%，使得利润年比年有所下降。其理由非常简单，就是受到了疫情的影响。

“疫情的影响不是需求的影响，需求是非常多的，在家办公、学习驱动了PC平板和显示器的需求。但是在供应方面，上个季度受到了很大的影响。”

杨元庆透露，联想中国所有的工厂都关闭了几个星期。深圳、合肥、成都、惠阳的工厂，大概在3月底才百分之百地恢复生产。“当然，我们在3月份开始加班加点，人休息，机器不休息，所以每一天都能创造新高，能够做到PC业务虽然有所下降，但远远好于预想的结果。”

但是，联想移动业务的生产工厂受到疫情影响较大，杨元庆表示，因为生产手机的工厂正好在武汉，所以基本上都是停工的状态，至少有400万部手机生产不出来。好在印度和巴西还有另外两个生产手机的工厂，疫情期间这些工厂为全球供应了600万台的手机。

杨元庆透露，电脑营业额只下降了4%-5%。虽然手机业务的营业额下降地比较多，但比想象的中的结果要好。

“从目前的情况来看，虽然现在还有很多不确定性，尤其是疫情对世界经济影响的不确定性，但对于行业，尤其是对于联想的表现，我们还是比较乐观的。”

PC业务新财年将彻底变革为客户直达模式

对于下个季度的增长，杨元庆表示，信心不仅是来自电脑和其他智能终端领域的增长，也包括数据中心领域的增长。因为像包括居家办公、居家学习的需求多了，就需要基础架构支撑需求。

他提到，现在公有云、私有云的需求都在增长，而且增长速度比较快。为满足公有云和私有云的需求，包括像服务器、存储、网络设备的需求就会增长。所以这个季度以及未来财年，对联想公有云、私有云及传统企业的IT基础架构的需求都会增长，联想已经做好了充分准备去满足这些增长的需求。

刘军则表示，PC作为生产力工具，市场表现跟经济大势具有很大的相关性，也是经济发展的“晴雨表”之一，这个季度和下个季度表现将不错。

谈到PC业务的未来机会，刘军表示，To C市场看到的明显拉动是在线教育。疫情之前，基本是一家一台PC，但现在很可能是一人一台。因为有的家庭家里有两个孩子要上网课，大人还要居家在线办公，这些实际需求给市场带来了明显拉动。

“比如联想在国内4月份的消费业务营业额同比增长了111%。在我们的市场份额这样大的情况下，还有这么高的增长，可以看出整个市场旺盛的需求，这是To C市场最大的机会。”

而To B市场正向因素是在线办公。很多企业都在讨论是不是可以把居家办公、在线办公常态化。居家办公、在线办公的一大好处是提升效率，省去了往返家庭和办公地的时间。

刘军透露，目前笔记本的采购比台式机的采购要强劲很多，过去企业更多是倾向于采购台式机，现在好多企业转移到笔记本了。另外，随着国家新基建的大力推进，在新基建上的投入也将带来PC市场的增长。

“联想所有PC业务在新财年将彻底变革为客户直达模式，满足客户对于设备的需求，力争实现PC营业额市场份额再增长2个百分点。”刘军说道。