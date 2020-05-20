三星新款 Galaxy Book S 曝光：搭载i5-L16G7，5核5线程

IT之家5月20日消息 英特尔还没有正式公布Lakefield CPU阵容，但i5-L15G7和i5-L16G7等型号已经多次出现在跑分网站了。现在根据外媒NoteBookcheck的报道，新款Galaxy Book S突然出现在了三星的加拿大在线商店。

据介绍，三星商店列出了一款13.3英寸的Galaxy Book (NP767XCM-K01CA)，配备了英特尔酷睿i5-L16G7处理器，搭载13.3英寸FHD触摸屏，配以8GB内存，可选256GB或512GB SSD。

不久前，英特尔 3D封装设计的i5-L16G7处理器已经出现在了3DMark数据库中。i5-L16G7为5核5线程，主频为1.4GHz，显卡跑分为1165分，物理分为4279分。i5-L16G7的核显性能约为MX 250的31%，CPU性能约为i7-10510U（15W）的62%。

IT之家曾报道， 去年8月份，三星首次发布了Galaxy Book S笔记本，配备了7nm工艺的骁龙8cx处理器，8GB内存，可选配256GB或512 GB存储空间，搭载13.3英寸触控屏，重量仅为0.96公斤。这款笔记本已经开卖，售价为999.99美元。